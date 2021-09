Québec lance un appel de projets pour prévenir l’intimidation

Le gouvernement du Québec lance un appel de projets afin de prévenir et contrer l’intimidation et la cyberintimidation.

C’est le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui en a fait l’annonce, vendredi, en précisant que cet appel de projets, pour l’année 2021-2022, dispose d’une enveloppe totale de 1,2 million $.

Les organismes ont jusqu'au 5 novembre 2021, à 16 h 30, pour proposer un projet. L'aide financière maximale est de 150 000 $ sur 36 mois.

À ce jour, quatre appels de projets ont été réalisés et ont donné lieu au soutien financier de 252 projets dans la province, pour un total de 7,8 millions $.

Le programme de soutien financier «Ensemble contre l'intimidation» du gouvernement du Québec est destiné aux organismes à but non lucratif. Il appuie des initiatives pouvant contribuer, de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes d'intimidation et de cyberintimidation, et à renforcer l'aide apportée aux personnes touchées.

«Malgré les actions réalisées, nous devons encore agir concrètement pour enrayer [l’intimidation]. Nous avons besoin de nouvelles initiatives pour accompagner et outiller les personnes qui en sont victimes, celles qui en sont témoins ou encore celles qui posent de tels gestes», a déclaré le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, par voie de communiqué.

«En raison de leur expertise et de leurs connaissances, les organismes à but non lucratif sont parmi les mieux placés pour intervenir et déployer des solutions là où se trouvent les problèmes les plus criants. Je les invite donc à nous soumettre leurs idées pour poursuivre leur travail primordial», a-t-il ajouté.