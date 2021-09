Une femme et un mineur accusés d’outrage à un cadavre

Une femme et un mineur ont été arrêtés concernant le 19e homicide de l’année à Montréal.

Ce meurtre est survenu aux alentours du 6 septembre dernier dans l’arrondissement de Lachine, la police n’étant pas formelle sur la date.

Le corps inanimé d’un homme de 27 ans avait alors été retrouvé dans un garage de la rue Rathwell, au coin de la 30e Avenue. Des marques de violence avaient été observées sur la victime.

Selon les détails partagés vendredi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Manceaux a été arrêtée le 10 septembre pour des accusations de voies de faits graves et de séquestration. Depuis, on a ajouté des chefs beaucoup plus lourds à son dossier, soit meurtre au premier degré et outrage à un cadavre.

Un jeune homme mineur a pour sa part été arrêté le soir du 15 septembre et a comparu jeudi devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Il a été accusé de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre.

«Le 10 septembre, le SPVM reçoit l’appel d’une personne qui affirme que son ami a été séquestré et témoin de l’agression d’un homme de 27 ans qui a succombé à ses blessures. Grâce aux informations obtenues, les policiers se rendent à une résidence de Lachine et font la macabre découverte du corps de l’homme de 27 ans», a relaté le SPVM, dans un communiqué.

