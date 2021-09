Vol à la cathédrale de Chicoutimi: la fabrique demande l’aide du public pour réparer les dégâts

Victimes d’un deuxième vol en à peine trois mois, les employés de la fabrique St-François-Xavier de Chicoutimi, où le cœur de Monseigneur Dominique Racine a été dérobé plus tôt cette semaine, lanceront une campagne de financement pour faire réparer les méfaits commis dans le lieu de culte.

«La fabrique, avec l’année qu’on vient de passer, avec la pandémie, on n’a pas beaucoup de revenus. On réussit à peine à payer les frais d’entretien et les réparations», se désole le président de la fabrique de la cathédrale de Chicoutimi, Jean Grimard.

Selon ses premières estimations, les méfaits commis lors du vol de l’urne contenant le cœur du premier évêque du diocèse dans la nuit de mardi à mercredi s’élèvent à «quelques milliers de dollars». «Il y a eu du vandalisme un peu partout dans l’église», dit-il.

«Nous sommes en train de revoir notre budget pour tenter de voir comment on peut faire réparer ça et continuer de fonctionner», déplore pour sa part Maude Thériault, marguillère de la fabrique.

«Difficile à comprendre»

«C’est difficile à comprendre», affirme M. Grimard, encore abasourdi par ce vol «inutile» et inusité, qui n’est pas sans rappeler celui du cœur du frère André, le fondateur de l’Oratoire Saint-Joseph, en mars 1973.

La campagne de financement, qui devrait s’organiser la semaine prochaine, servira aussi à installer des caméras de surveillance, «pour avoir une église encore plu sécuritaire», affirme M. Grimard.

Plusieurs vols

Cet été, la cathédrale a une fois de plus été visée par des voleurs, qui ont vidé le contenu des caisses sous les présentoirs de lampions, à l’entrée de l’église. «On parlait d’à peine vingt dollars», déplore M. Grimard.

Deux autres vols de ces caisses sont aussi survenus peu de temps avant la pandémie.

Misère

Selon M. Grimard, seule «la misère» peut expliquer de tels méfaits.

«Normalement, une église, ça devrait être accueillant, mais ici, on ne peut pas laisser l’église ouverte parce qu’il y a tellement de vandalisme. Il y a des problèmes d’itinérance au centre-ville de Chicoutimi et ça n’aide pas»

Enquête

Pour sa part, le service de police de Saguenay confirme avoir été appelé à « quelques reprises » pour des vols ou méfaits à la cathédrale de Chicoutimi.

Pour le moment, aucun suspect n’est dans la mire des autorités, affirme le porte-parole Bruno Cormier.

«On souhaite que les gens qui ont fait ça aient des remords et qu’on nous le remette [le cœur de Dominique Racine] d’une quelconque façon», mentionne Mme Thériault.

Le Service de police sollicite par ailleurs l’aide du public pour obtenir plus d’informations sur les circonstances de ce vol.