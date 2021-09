Walmart se dissocie des propos anti-vaccins d’Anne Casabonne

Walmart Canada se dissocie des propos de son ancienne porte-parole, la comédienne Anne Casabonne, qui compare les vaccins contre la COVID-19 à de la... «grosse marde».

La comédienne connue pour ses rôles dans les séries «District 31» ou encore «L’Échappée» a écrit un long message devenu viral hier sur Facebook. Elle y dénonce principalement les vaccins contre la COVID-19 et partage plusieurs fausses informations liées à la pandémie.

Mme Casabonne a même qualifié de «clowns» le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé Christian Dubé. «Donc, quelle est cette cochonnerie qu’on ose appeler “vaccin”, si un vacciné doit avoir peur d’un non-vacciné», dénonce Anne Casabonne, âgée de 51 ans.

Au lendemain de cette publication, Walmart Canada a confirmé au Journal que la comédienne a cessé d’être la porte-parole de leurs pharmacies au printemps dernier, alors qu’elle occupait cette fonction depuis 2014.

«Walmart Canada et les pharmaciens affiliés à Accès Pharma chez Walmart ne partagent pas les opinions exprimées par Anne Casabonne dans ses publications sur les réseaux sociaux», mentionne brièvement le porte-parole de l’entreprise au Québec, Steeve Azoulay.

Ce dernier n’a toutefois pas précisé si le contrat avec l'artiste a été rompu en raison de ses propos contre les vaccins.

Vidéos supprimées

Vendredi après-midi, plusieurs vidéos d’Accès Pharma qui mettent en vedette Anne Casabonne ont été supprimées sur les réseaux sociaux, mais le Journal en a enregistré des copies.

La comédienne avait d’ailleurs tourné une vidéo pour Walmart en octobre 2020 où elle faisait la promotion des vaccins contre la grippe avec un masque.

«En ce moment, je prends soin de ma mère et je me fais vacciner contre la grippe. J’haïs ça les piqûres. J’ai peur que ça me fasse mal», affirmait-elle ironiquement dans la publicité.

Nom effacé

Le profil d’Anne Casabonne a aussi disparu du site de son agent Jocelyn Robitaille cet après-midi. Pourtant, il était toujours affiché en avant-midi avec le CV de l’artiste.

«Pas de commentaire», s’est contenté d’écrire Jocelyn Robitaille dans un bref courriel adressé à notre représentant.

Celui-ci n’a d’ailleurs pas confirmé s’il représentait toujours Anne Casabonne ou non vendredi après-midi.

Plus de détails suivront.