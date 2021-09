LÉTOURNEAU, Renée



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Renée Létourneau, épouse de monsieur Henri Sanfaçon, fille de feu dame Reine Martineau et de feu monsieur Armand Létourneau. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint Henri Sanfaçon, elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, ses soeurs, ses frères et sa belle-famille. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Saint-Charles-Borromée avec la famille immédiate.