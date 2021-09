DORVAL, Jeanne Fontaine



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 5 septembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Jeanne Fontaine, épouse de feu Arthur Dorval. Elle demeurait à Québec.le mercredi 22 septembre 2021, de 8h à 10h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Thierry Gnao) et Guy (Ginette Blouin); ses petits-fils : Guillaume (Sophie) et Mathieu (Kim). Elle est allée rejoindre son cher époux, ses parents, ses frères et soeurs. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Fontaine, Marier, Fournier, Deschênes et Walsh ainsi que tous ses amis et son bon voisinage. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.