FORTIER, Lisette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Lisette Fortier, épouse de feu monsieur Louis Bédard, fille de feu Adrien Fortier et de feu Gemma Lamontagne. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie Bédard (Stéphane Soucy) et Luc Bédard (Manon Lefebvre); ses petits-enfants : Alyson Soucy (Zacharie Morin), Marc-Antoine Pinet, Louis-Abraham Bédard et Esmée Bédard; ses frères : Gilles, Gaëtan et sa conjointe Hélène, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Claude Shields et Dre Christine Demers pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec, https://fondation.hema-quebec.qc.ca/