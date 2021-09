THIBAUDEAU, Jean-Guy



Le 31 mars 2020, est décédé Jean-Guy Thibaudeau, à l'âge de 86 ans. Fils de feu Paul-Émile Thibaudeau et de feu Georgiana Havard, il a laissé dans le deuil son épouse Ghislaine Massé-Thibaudeau; ses enfants: Carl, Eric (Sandra), Roxane (Eric) et André (Linda) et ses 13 petits-enfants: Catherine, Kirk, Kyle, Noah, Raphaëlle, Clodie, Xavier, Jennifer, Annabelle, Elizabeth, Victoria, Jean-Pierre, Alexandre.Décédé dans une période qui ne permettait pas de cérémonie, la famille vous convieafin d'honorer sa vie.Les membres de la famille vous y accueilleront à partir de 12h30. Note: