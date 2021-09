GENDREAU, Michel



Au CHSLD Christ-Roi, Québec, le 27 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Gendreau, époux de dame Céline Ménard. Né à Beauport le 26 mai 1943, il était le fils de feu dame Juliette Moore et de feu monsieur André Gendreau. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 24 septembre 2021 de 19 h à 22 h de même queà compter de 9 h.Outre son épouse Céline, monsieur Gendreau laisse dans le deuil ses trois garçons : Dany, Kevin (Emilie Bédard), Dave (Valérie Beaudoin); ses petits-enfants : Etienne, Noémie, Éliane, Alice; sa soeur Nicole (Berthold Bélanger); son frère Marcel (Lucie Martineau); les enfants de son épouse : feu Maxime, Sébastien (Manon-Claude St-Pierre), Olivier (Bianca Lapierre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tous ses compagnons d'activité sociale. Un merci spécial également à la résidence La Beauportoise et le CHSLD Christ-Roi. Vos témoignages de sympathie sont très appréciés de notre part. À vous tous, Merci ! Merci ! Merci !! Les Funérailles sont sous la direction de :