LAMBERT, Jean-Marc



Au CHUM, le 14 septembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Lambert, fils de feu monsieur Georges Lambert et de feu madame Ida Garant Lambert. Il était natif de Lauzon .Il laisse dans le deuil ses sœurs et beaux-frères : Pauline (Adrien Gonthier) et Marielle (Gilles Bélanger); ses neveux et nièces : Denis Gonthier (Anna Maria Fiore), Jean Gonthier, Julie Bélanger et Guy Bélanger (Marion Pronovost); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier ses amies, mesdames Leslie Roy et Diana Lopez, ainsi que la travailleuse sociale madame Marianne Bourbonnais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUM de Montréal https://fondationduchum.com/je-donne/ ou à l'Opéra de Montréal. https://www.jedonneenligne.org/operademontreal/ANNU/où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.