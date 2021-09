BOUCHARD, Suzanne



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Suzanne Bouchard Bisson, survenu à Québec le 31 août 2021. Elle était l'épouse de feu monsieur Armand Bisson, la fille de feu madame Marie-Marthe Simoneau et de feu monsieur Roméo Bouchard. Elle habitait à Québec.(Le stationnement est gratuit derrière l'édifice. Emprunter la rue des Jardins-Mérici pour accéder au stationnement des visiteurs.)La mise en columbarium suivra au Mausolée Marie-L'Incarnation, du cimetière Saint-Charles,1460 boul. Wilfrid Hamel, Québec (QC) G1N 3Y6. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Yves Bisson (Nancy Clavet); ses petits-enfants : Jessie Bélanger Bisson ainsi que Frédérick, Patrick et Myriam Périgard Bisson; son frère Gilles Bouchard (Collette Sanchagrin); ses sœurs : Francine Bouchard (Rusell Doiron) et Diane Paquet; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son époux Armand, son fils Gaëtan ainsi que son frère Benoit (Micheline Darveau). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à son ami et aidant naturel monsieur Denis Gaudreau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.