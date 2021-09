PELLETIER, René



Nous avons la tristesse de vous annoncer qu'aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2021, est décédé Monsieur René Pelletier, à l'âge de 82 ans et 8 mois. Il était l'époux de Madame Cécile Morel, le fils de feu Marie Dionne et de feu Léo Pelletier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile, ses enfants Nathalie (Martin Lavoie) et Bruno ainsi que ses 2 amours de petits-enfants, Geneviève et Olivier. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, frères, belles-soeurs et beaux-frères : Lucille (Jean-Guy Robitaille), Marcel (feu Sergine Lévesque et Lise Laliberté), Jean-Louis (Jacqueline Hudon), Lise (Claude Caron), Céline (feu André Dionne), Gaston (France Briand), Gérardine Morel (feu Charles Otis) et Gérard Harvey, Gérard Morel (feu Jeannine Veilleux), Pauline Morel ( feu Jean Tremblay), Rachel Morel (feu Jacques Gagnon), Bernadette Morel (feu Raymond Durand), Marcel Morel (Mireille Daniel), feu Nicole Morel (feu Simon Tremblay), Denise Morel (Lauréat Otis) et Raymond Morel (feu Thérèse Otis et feu Ginette Otis); ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, amis et frères chevaliers. La famille tient à remercier les services de gastroentérologie et d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis et particulièrement son ''ange'', le docteur Jocelyn Roy, les soins palliatifs à domicile, particulièrement Sarah-Jeanne Tawell et ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci pour vos bons soins et votre bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/) ou à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc)le vendredi 24 septembre de 19h à 22 h et le samedi 25 septembre à compter de 9 h.Pour celles et ceux qui prévoient assister aux funérailles à l'église veuillez nous communiquer votre intention avant le 23 au: martin.lavoie91@videotron.ca cela facilitera la tenue d'un registre (covid). Notez qu'il sera toujours possible de se présenter à la dernière minute pour maximum de 180 personnes.