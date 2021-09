LANGLOIS, Daniel



La famille de Daniel Langlois a l'immense tristesse de vous faire part de son décès survenu le 8 septembre 2021, entouré des siens à Québec, à l'âge de 73 ans. Originaire de Mont-Joli, il était l'époux de madame Dorothée Thériault, fils de feu Raymond Langlois et de feu Marie-Laure Dionne. Il demeurait à Québec., de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Dorothée Thériault; ses filles : Claudia (Rafael Romero Sanchez) et Luce; ses 5 petits-enfants qu'il aimait tant : Sakina, Eliot, Ilana, Lenie et Yria; son frère Alain (Jocelyne Girard) et sa sœur Johanne. Son départ touchera également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thériault, ses neveux, nièces et tous ceux qui l'ont aimé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.