GOSSELIN

Soeur Marie-Fleur S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le samedi 11 septembre 2021, à l'âge de 97 ans et 9 mois, dont 65 ans de profession religieuse, est décédée Soeur Marie-Fleur Gosselin (Gemma-Galganie) de la Congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie. Elle est née à St-Éphrem, Beauce, de monsieur Honoré Gosselin et de dame Éva Bureau. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Soeur Marie-Fleur laisse dans le deuil sa soeur Louise (feu Jean Lessard), son frère Bertrand (Léonie Brochu), sa belle-soeur Carmen Therrien, de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée dans la Maison du Père: Luc (Monique Lessard), Gemma (Lucien Couture), Marie-Claire (Henri Lessard), Clément (Carmelle Roy), Lorraine (Victor Roy), Sauveur et Jean-Marc (Cécile Dulac).