DUFRESNE, Roland



À son domicile, entouré de son amour de plus des 60 dernières années et de ses enfants, est décédé Roland Dufresne, à l'âge de 82 ans et 9 mois. Il laisse dans le deuil son épouse, qu'il nommait très affectueusement "Mon Boss", Françoise Leduc, son père feu Albert Dufresne et feu sa mère Auréa Perron. Il laisse aussi dans le deuil ses enfants: ses fils Daniel (Manon Gagné), Donald (Carole Bourque) et son unique fille Diane (Jérôme Saucier); ses petits-enfants qu'il adorait et dont il parlait avec fierté: Marc-Antoine Dufresne (Caroline Gauvin-Dubé), Alexe Dufresne (Charles Miller), Xavier, Alexis et William Dufresne-Saucier. Aussi dans son coeur, sa sœur Marguerite (Martin Marcotte) et ses frères: feu Alfred (feu Jeannette Gignac), feu René (feu Yvonne Denis); ses beaux-frères, François Leduc (feu Denise Lefebvre), feu Raymond Leduc (Simonne Naud), feu Vincent Leduc, Jacques Leduc (Sylvie Darveau), Denis Leduc (Ghislaine Naud), Michel Leduc (Renée Julien) et sa belle-sœur Jacqueline Leduc (Jean-Marc Berrouard); sans oublier sa filleule Martine Marcotte et son filleul Martin Lefebvre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis(es). Après une longue carrière au sein de l'équipe de Québec Téléphone, il était retraité, s'affairait à prendre soin de son "Boss" (notre chère maman), faire du bénévolat depuis plusieurs années pour le Centre de bénévolat Rimouski-Neigette, jardiner et communiquer avec ses nombreux amis par courriel ou par Facebook (comme il disait si coquinement Face de Bouc). Papa était à la fine pointe de la nouvelle technologie et prenait encore plaisir à suivre des cours pour améliorer ses connaissances. Il s'est battu jusqu'à la fin et s'est soucié de nous tous et spécialement de maman jusqu'à son dernier souffle. Il faisait partie des hommes forts. Le dicton "Mon père est le plus fort" prend tout son sens avec les derniers événements vécus avec lui. Afin d'honorer sa mémoire, la famille vous attendra aule vendredi 24 septembre de 14h à 16h et de 19h à 21h.et de là, au Mausolée Saint-Germain de Rimouski. Le jour des funérailles le Funérarium ouvrira à 9h.Vous pouvez compenser vos envois de fleurs par un don à l'Association du cancer de l`'Est-du-Québec directement sur leur site internet : aceq.org. Un merci tout spécial au Dr Nancy Dubé pour les bons soins reçus et à madame Johanne Larochelle, infirmière, que nous avons affectueusement nommé "son ange" pour sa grande générosité de cœur. La famille.