BÉRUBÉ, Lucille



Au Pavillon Murray, le 23 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Lucille Bérubé, épouse de l'honorable Juge Richard Beaulieu, fille de feu Nil Bérubé et de feu Alberta Michaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux l'honorable Juge Richard Beaulieu; ses frères : feu Léo (feu Jeannine LaSalle), feu Ludger (feu Rollande Ruel), feu Paul-Émile (Yvonne Beaulieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu, ses beaux-enfants par alliance : Denis (Judy Besner) et Lise (Stéphane Séguin); ses petits-enfants par alliance ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Murray pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.