JOBIN, Ida Leclerc



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 21 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Ida Leclerc, épouse de feu monsieur Georges Jobin, fille de feu Cléophas Leclerc et feu Émilie Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Raymond (Francine Labonté), Carole (Christian Labbé), Danielle (Normand Bérubé), Martine (Richard Pelchat), Mario (Brigitte Bélanger), Michel (Lorraine Dubois), Bernard (Sylvie Grenier) et Rémi ; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-sœurs des familles Jobin, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHUL de l'unité de cardiologie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Replats, Quebec G2J 1B8, Tél.: (418) 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca