Ciné nostalgie: les 30 ans du «Roi pêcheur»

«Le roi pêcheur», comédie dramatique de Terry Gilliam sortie le 20 septembre 1991, confirme l’immense talent de Robin Williams et lui vaut sa dernière nomination aux Oscars comme meilleur acteur principal, lui qui remportera la statuette du meilleur acteur de soutien en 1997 pour «Le destin de Will Hunting». Pleins feux sur cette production désormais trentenaire.

Le long métrage met en scène des personnages aussi décalés qu’attachants. Jeff Bridges y incarne un animateur de radio à la Howard Stern, dont les prises de positions inspirent, malgré lui, un tueur en masse. Robin Williams, désormais sans abri, victime d’hallucinations et obsédé par la quête du Graal, est un homme qui a perdu sa femme dans la tuerie. Et Mercedes Ruehl tient le rôle de la propriétaire d’une boutique de location de VHS.

Écrit par Richard LaGravenese («Les ponts de Madison»), «Le roi pêcheur» est tout d’abord proposé par les studios Disney à Jeffrey Katzenberg, et le scénario atterrit sur le bureau de Steven Spielberg. Parallèlement, James Cameron est approché pour réaliser la production. Les studios trouvant le film trop sombre, Tri-Star s’en empare et les producteurs font pression avant que Terry Gilliam soit engagé comme réalisateur.

«Le roi pêcheur» est le premier film que Terry Gilliam réalise sans avoir participé au scénario. Pour le rôle de Jack Lucas, l’animateur controversé de radio, le cinéaste ne pense pas immédiatement à Jeff Bridge. C’est en voyant «The Fabulous Baker Boys» qu’il réalise que le comédien peut jouer des personnages plus sombres. Mais Jeff Bridges ne veut pas du rôle. Lorsque Terry Gilliam l’appelle et lui fixe un rendez-vous, l’acteur arrive avec une liste d’amis et de collègues qui seraient meilleurs que lui! «Je travaillais très dur pour faire du personnage de Jack un personnage totalement irrécupérable. Il n'y a rien de bon chez lui. Il n'y a rien qui vous permette de ressentir de l’émotion envers lui, sauf le fait que j'ai choisi Jeff Bridges pour le jouer», dira Terry Gilliam dans les commentaires du DVD du film.

Le réalisateur a dû demander à Robin Williams de calmer quelque peu son côté comique, car le comédien souhaitait systématiquement faire une prise de plus.

Le cinéaste a également révélé que les studios avaient peur que Robin Williams perde des admirateurs... parce que son corps était trop poilu!

Bon nombre de scènes ont été tournées de nuit, et tant le bruit des effets sonores que la lumière des projecteurs dérangeaient considérablement les résidents. Ceux-ci avaient donc pris l’habitude d’appeler le 911 en laissant croire à un incendie, ce qui rallongeait le tournage de plusieurs heures.

Terry Gilliam a exigé que ce soit Lesley Walker, une femme, qui soit responsable du montage du «Roi pêcheur» afin d’équilibrer la présence à l’écran de tous les personnages.

Jack Lucas étant fortement inspiré de Howard Stern, Terry Gilliam lui a demandé de discuter avec Jeff Bridges et de fournir des vidéos de ses émissions. Mais comme la production refusait de compenser Stern financièrement, celui-ci a refusé toute collaboration.

Enfin, Robin Williams a grandement aidé lors de certains moments difficiles du tournage. Ainsi que l’a raconté Richard LaGravenese, «je me souviens d'une nuit en particulier, lorsque nous filmions la scène du restaurant chinois. Il était environ cinq heures du matin et nous étions là depuis sept heures la veille. Tout le monde était épuisé. Tout à coup, Robin a fait 20 minutes d'imitations et de comédie sans s’arrêter. Je me souviens que l’un des preneurs de son s'est tourné vers moi avec des larmes dans les yeux tellement il riait. Tout le monde était "énergisé". Puis, Terry s'est tourné vers moi et m'a dit: "Dieu merci pour sa présence."»