«Dans les yeux de Tammy Faye»: impressionnante Jessica Chastain

L’actrice Jessica Chastain livre un portrait étonnant et fascinant d’une personnalité publique dont on ne soupçonnait pas le cran pour «Dans les yeux de Tammy Faye».

Ce qu’on connaît de Tammy Faye (Jessica Chastain, méconnaissable) sont ses yeux - d’où le titre du film. Les faux cils et les fards à paupières. Sa voix nasillarde et son accent du sud des États-Unis. Ses vêtements aux couleurs criardes, son maquillage outrancier, ses perruques. Ce qu’on connaît d’elle est aussi le scandale financier. Son mari, le prédicateur Jim Bakker (Andrew Garfield, aussi impressionnant) accusé de viol et de détournement de fonds, et plus tard condamné à huit ans de prison.

Au-delà de l’image simpliste véhiculée par les médias, il y a la femme dépeinte dans ce long métrage de Michael Showalter et scénarisé par Abe Sylvia. Au grand écran, Tammy Faye est plus que son apparence et son mari. Elle devient une personnalité éminemment complexe dont l’intérêt ne se limite pas à l’empire de télé évangélisme bâti avec son époux.

En apparence, elle est une Américaine comme les autres, superficielle et croyante. Issue d’une famille modeste et conservatrice, elle fuit en épousant Jim Bakker et tous deux se lancent dans les émissions de télévision religieuses. Le succès est au rendez-vous. Et la chute également

Dans le scénario d’Abe Sylvia, Tammy Faye n’est jamais une victime. Dès le début de sa carrière elle se bat. Contre la place traditionnellement réservée aux femmes dans les années 1970 et 1980, celle de faire-valoir de leur mari et celle de mère de famille, la misogynie étant parfaitement illustrée dans l’attitude de Jerry Falwell (Vincent D'Onofrio, hallucinant) lorsqu’il vient faire le ménage dans les comptes.

Elle se bat aussi contre l’opprobre et la mise à l’index des gais et, en plein début de l’épidémie de sida, elle les écoute, leur parle et les assure de l’amour de Dieu. Ce qu’on découvre dans le long métrage «Dans les yeux de Tammy Faye», c’est que cette femme a du cran. Du courage aussi: celui de ses convictions, celui de sa foi.

Ce qui frappe aussi - et surtout - est la prestation de Jessica Chastain qui disparaît totalement sous le maquillage, les prothèses et un accent qu’elle a parfait pendant des mois. L’actrice chante aussi – elle a tenu à le faire – et on sent qu’elle habite avec aisance ce personnage presque nébuleux, ce qui devrait sans nul doute lui mériter une nomination aux Oscars.