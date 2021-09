Assouplissements rapides demandés: des spectacles pourraient être annulés au Centre Vidéotron

Le patron du Centre Vidéotron affirme que si le gouvernement du Québec n’annonce pas bientôt des assouplissements importants pour les salles de spectacles, des concerts d’envergure prévus en 2022 seront annulés.

Martin Tremblay

Groupe Sports et divertissement de Québecor

Martin Tremblay souhaite que la limite de spectateurs, actuellement à 7500 personnes dans les amphithéâtres, et les zones de 500 personnes avec entrées indépendantes soient abandonnées.

«Pour 2022, s’il y a encore des mesures restrictives, on va perdre nos plus gros shows. Le gouvernement a implanté le passeport vaccinal. Qu’il nous laisse gérer cette mesure et qu’il oublie les mesures de capacité totale», martèle le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

M. Tremblay réagissait aux propos de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui a déclaré au Journal, hier, qu’elle souhaitait que la Santé publique recommande une hausse du nombre de spectateurs étant donné le fort taux de vaccination et le port du masque.

«Le milieu de la culture a été irréprochable. Aucun foyer de contamination ne provient d’un spectacle. La Santé publique l’a même mentionné. Nous sommes des professionnels de l’organisation», plaide M. Tremblay.

Un seul spectacle

Selon lui, les agents d’artistes internationaux demandent tous quelles sont les mesures en vigueur au Québec, lors des négociations pour un concert au Centre Vidéotron.

Actuellement, un seul spectacle est programmé au Centre Vidéotron en 2021, celui de Megadeth, le 2 octobre. Il n’a pas encore été remis ou annulé.

«Toute la tournée américaine est faite. Pour les trois dates canadiennes (Toronto, Montréal et Québec), le groupe s’est informé des mesures de santé publique. Ils vont prendre une décision en conséquence», dit M. Tremblay.

Outre Luke Combs, dont la venue en mars a été annoncée hier, Marc Dupré, Isabelle Boulay, Lara Fabian, Roger Waters et les Backstreet Boys doivent se produire au Centre Vidéotron en 2022.

«On va avoir une de nos meilleures années en 2022, mais ça va dépendre de ce que le gouvernement va nous donner», dit Martin Tremblay.

À voir aussi