LAVOIE, Michel Frère r.s.v.



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 12 septembre 2021, à l'âge de 83 ans et 1 mois, est décédé le frère Michel Lavoie, religieux de Saint-Vincent de Paul. Il est né le 15 août 1938 en la paroisse St-Alexis de Grande-Baie. Il était le fils de feu madame Marie Fortin et de feu monsieur Philippe-Auguste Lavoie.Il est entré au noviciat le 14 juin 1957, et il a prononcé ses premiers vœux le 15 août 1959. Le frère Lavoie a exercé son ministère à l'O.T.J. de Bagotville, au scolasticat et au juvénat des frères, aux Patros d'Amos, de Roc-Amadour et de Lévis, aux Patros St-Vincent de Paul, Laurentien et le Prevost, puis à la Villa Les Buissonnets. De 1990 à 2016, il fut missionnaire au Congo. De retour au Québec pour cause de maladie, il termina ses jours à la résidence Domaine Bordeaux. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associés(es) et les agrégés(es) aux RSV. Il était le frère de : feu Marcel (feu Charlotte Beaulieu), feu Arsène (feu Marie-Paule Otis), feu Colette (feu Rolland Tremblay), feu Louis-Philippe, feu Henri-Paul (feu Roseline Laberge), feu Marie-Charlotte, feu Victor (Esther Haché), feu Bernard (feu Thérèse Fillion), feu Camil (feu Louise Bouliane), feu Antoine. Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces et neveux, des parents et amis(es) des œuvres ou de la mission où il a travaillé. Le frère Lavoie sera exposé dansle lundi 20 septembre 2021 de 19h à 21h etde 9h à 10h.L'inhumation se fera ensuite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Prière de compenser l'envoi de fleurs par un don fait à : Les Charités RSV (pour la mission au Congo), 275, Marie-de-l'Incarnation, Québec (Québec), G1N 3G5, tél. : 418-650-3441 poste 315.