POULIN, Denis



Le 17 août 2021, à Québec, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Denis Poulin, fils de madame Yvonne Léveillée et feu monsieur Henri Poulin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés,Il laisse dans le deuil sa mère madame Yvonne Léveillée, sa soeur Christianne (feu Jeannot Piché), ses frères: Gilles (Huguette Dion), Réjean (Carmen Faucher) et Guy, ainsi que ses nièces, neveux et ses nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et du CLSC de la Jacques-Cartier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ, www.fondation-iucpq.org.