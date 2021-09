Gala des prix Gémeaux: célébrer la télé

Notre télévision nous informe, nous divertit et nous accompagne dans les aléas de nos vies. Elle peut émouvoir, émerveiller, permettre des rencontres, éveiller des consciences. Elle sait s’adapter aussi. Les Gémeaux récompensent chaque année le travail des artistes et artisans du petit écran. Trois jours de reconnaissance de leur travail qui culmineront avec le gala de dimanche. Coup d’œil sur les nommés de cette cérémonie de la télé.

Meilleure série dramatique

Photo courtoisie

Bête noire a été une belle surprise cette année sur Séries plus, malgré la douleur du propos. Faits divers a continué de nous divertir avec des histoires qui tournent mal et des petits truands qui s’enlisent. Les pays d’en haut, grâce à la plume de Gilles Desjardins, ont su raconter le passé en étant très actuels. L’auteur Patrick Senécal transpose ses histoires glauques à la télé avec Patrick Senécal présente et Portrait-robot est un thriller où s’entremêlent meurtres, disparitions et les failles des enquêteurs.

Photo courtoisie

Meilleure série dramatique annuelle

Photo courtoisie

Le polar a la cote et on le remarque dans la tangente qu’ont pris certaines séries, dont L’échappée, Toute la vie et Une autre histoire, et dans le succès de celles qui mettent de l’avant des enquêteurs comme Alertes et District 31.

Photo courtoisie

Meilleure comédie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Dans cette catégorie se retrouvent la comédie « feel good » Discussions avec mes parents dans laquelle plusieurs se retrouvent, la satire politique La Maison-Bleue, le « road trip » entre amies Le phœnix, Les beaux malaises 2.0 qui sait aborder avec humour des thèmes particulièrement délicats, et M’entends-tu ?, qui nous a bousculés, mais dont l’ultime saison était lumineuse.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Meilleur talk-show ou émission d’entrevues

Les émissions Bonsoir Bonsoir, La semaine des 4 Julie, La tour et Tout le monde en parle ont continué à nous offrir des entrevues chacune à leur couleur nous faisant oublier les mesures sanitaires. Et Véronique Cloutier a abordé la question du vedettariat d’une façon intimiste dans L’ombre et la lumière.

Meilleure téléréalité

Le genre ne perd pas de vitesse, et Dans l’œil du dragon, L’amour est dans le pré et Les chefs ! demeurent très appréciées. Occupation Double chez nous était une bonne twist pour pallier à la pandémie et Star Académie – la quotidienne dans une version remodelée a fait un retour remarqué.

Premier rôle masculin : série dramatique

Photo courtoisie

Stéphane Gagnon a été bouleversant dans Bête noire alors que son fils a commis l’irréparable, Éric Bruneau et Simon Lacroix se sont joyeusement enfoncés l’un dans ses magouilles, l’autre dans ses maladresses dans Faits divers, Vincent Leclerc nous a finalement fait aimer Séraphin dans Les Pays d’en haut, Théodore Pellerin se retrouve sans issue dans un épisode de Patrick Senécal présente.

Premier rôle masculin : série annuelle

Photo courtoisie

Il n’y a pas que les victimes qui vivent des émotions fortes dans Alertes. Charles-Alexandre Dubé et Frédéric Pierre en sont la preuve. Michel Charette et Vincent-Guillaume Otis forment toujours une équipe cinq étoiles dans District 31 et Roy Dupuis a été le pilier de la dernière saison de Toute la vie.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Premier rôle masculin : comédie

Photo courtoisie

Quelle galerie de personnages ! Antoine Vézina en agent immobilier motivateur dans Contre-offre, Guy Jodoin en enquêteur qui sait tout dans Escouade 99, Martin Matte en lui-même comme on l’aime dans Les beaux malaises 2.0, alors que Christian Bégin et Alexis Martin se retrouvent colocs forcés dans Les mecs quand le premier accueille le second en pleine séparation.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Premier rôle féminin : série dramatique

L’une subit les conséquences du geste de son fils, l’autre enquête. Isabelle Blais et Sophie Cadieux ont livré de belles performances dans Bête noire. Beau personnage pour Dominique Leduc dans Faits divers. Une femme bien intentionnée qui prend les mauvaises décisions. Mylène Mackay nous surprend dans Patrick Senécal présente. Et Rachel Graton nous propose un personnage froid, complexe et indispensable dans Portrait-robot.

Premier rôle féminin : série annuelle

Photo courtoisie

Une cohorte de femmes fortes y figure. Maude Guérin garde le fort dans 5e rang pour sauver sa ferme, son honneur, sa famille. Sophie Prégent mène son équipe et tente de garder son fils loin des tumultes qui l’habitent dans Alertes. Agression, enlèvement de sa fille, mari impliqué avec la mafia, père qui lui a menti, Geneviève Brouillette en a vu de toutes les couleurs dans District 31. Catherine St-Laurent continue de mener ses enquêtes avec poigne dans District 31. Élizabeth Tremblay-Gagnon incarne une future maman atteinte d’une légère déficience intellectuelle avec respect et délicatesse dans Toute la vie. Et Marina Orsini a survécu à une tentative de meurtre et tente de recoller les morceaux de son passé dans Une autre histoire.

Premier rôle féminin : comédie

Photo courtoisie

Léane Labrèche-D’or est savoureuse dans Escouade 99, Christine Beaulieu fait preuve d’autodérision dans L’œil du cyclone, Julie Le Breton retrouve sa Julie des Beaux malaises 2.0 avec une palette d’émotions, Ève Landry reprend vie et c’est beau à voir dans M’entends-tu ?, alors que Florence Longpré qui n’a pas la langue de bois peine toujours à s’adapter dans cette même série.

Photo courtoisie

Animation variétés

Véronique Cloutier, Édith Cochrane et André Robitaille ont su porter 1res fois et Les enfants de la télé avec aisance pour ne pas trop nous faire sentir les mesures sanitaires, Louis-José Houde continue à mener de main de maître le Gala de l’ADISQ. Pierre-Yves Lord a prouvé que le rap avait sa place à la télé avec La fin des faibles et France Beaudoin trouve toujours le moyen de garder nos samedis soir festifs avec En direct de l’univers.

Photo courtoisie

Animation magazine d’intérêt social

Photo courtoisie

Photo courtoisie

On y retrouve la toujours très pertinente Marie-Louise Arseneault pour Dans les médias, l’empathique Jean-Marie Lapointe qui aborde la précarité dans Fin de mois, le cri du cœur d’Isabelle Racicot avec Pour mes fils, mon silence est impossible, la chaleureuse Sophie Fouron avec Tenir salon et le rassembleur Christian Bégin pour Y’a du monde à messe.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Animation jeunesse

Ils sont importants pour nos jeunes. Pierre-Yves Roy-Desmarais et ses informations vraies, mais déjantées, dans 14 mille millions de choses à savoir, Mathieu Pichette et ses découvertes insolites pancanadiennes dans Bizarroscope, le quatuor formé de Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin et Pascal Morrisette qui font mille et une folies dans Cochon dingue, Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse qui s’occupent de nos ados et valorisent des accomplissements avec La soirée Mammouth, et Jérémie Larouche qui s’intéresse au monde animal avec humour dans Pas plus bêtes que nous.

Animation sports

Une belle variété de sports sont représentés par ses équipes d’animateurs. Marc Griffin et Alain Usereau pour le Baseball à RDS, David Arseneault, Danny Desriveaux, Bruno Heppell, Didier Orméjuste, Matthieu Proulx et Pierre Vercheval pour le Football de la NFL, Vincent Destouches et Frédéric Lord pour Le soccer de l’Impact, Robby Ménard, Hélène Pelletier et Yvan Ponton pour le Tennis à RDS. Et Marie-Claude Savard pour la série documentaire sur des tabous du hockey, Intouchables.

Animation pour un média numérique

Ici, les animateurs de projets très différents s’affrontent. Louis-François Marcotte donne un coup de main à des restaurateurs dans Aide demandée. Sonia Benezra mène de grandes entrevues avec chaleur et spontanéité dans Benezra reçoit. Annie-Soleil Proteau revient avec passion sur les intrigues de District 31. France Beaudoin a égayé le cœur des gens avec la générosité qu’on lui connaît avec La commande culturelle. Et LeLouis Courchesne, Virginie Fortin et Arnaud Soly nous divertissent de belle façon avec Les doubleurs.

Le gala des prix Gémeaux est diffusé dimanche à 20 h sur ICI Télé