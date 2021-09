Justin Trudeau n’écarte pas l’idée d’une réforme électorale

Le chef libéral n’a pas écarté l’idée de proposer de nouveau une réforme du système électoral canadien, promesse qui faisait partie de son programme en 2015 et qui se retrouve désormais sur la plateforme des néodémocrates.

«J'ai toujours été un partisan du vote préférentiel où les gens peuvent choisir leur premier choix, leur deuxième choix et leur troisième choix», a affirmé Justin Trudeau lors de point de presse samedi matin à Aurora, en Ontario.

«Je ne suis pas un partisan de la représentation proportionnelle parce qu'elle donne plus de poids aux petits partis qui sont peut-être des partis marginaux comme nous le voyons actuellement», a-t-il poursuivi, précisant toutefois que cette réforme ne serait pas une priorité dans le programme des libéraux s’ils sont réélus.

Le Parti libéral du Canada avait déjà proposé cette réforme du système électoral lors du scrutin de 2015, promettant alors de mettre fin au mode uninominal majoritaire à un tour. Une promesse qui n’avait pas vu suite.

«C'est quelque chose que nous avons abordé il y a des années. Il n'y avait pas de consensus. Si jamais il y a plus de consensus, il pourrait être intéressant de le suivre, je serais ouvert à cela», a assuré M. Trudeau.

Le premier ministre sortant a cependant avancé que la réforme ne pourra aller de l’avant tant que tous les partis ne sont pas en accord avec cette idée. «Vous ne pouvez pas changer la façon dont les gens votent sans avoir un consensus clair entre les partis politiques».

Une proposition qui se retrouve d’ailleurs sur la plateforme électorale du Nouveau Parti démocratique (NPD).

«Nous mettrons en place la représentation proportionnelle mixte qui représente mieux les électeurs et électrices – et nous le ferons au cours de notre premier mandat. Nous établirons une assemblée citoyenne indépendante pour recommander la meilleure façon de mettre en place un système pour les élections suivantes afin de s’assurer que la représentation locale et le gouvernement fédéral reflètent la volonté du peuple», est-il possible de lire dans les propositions du parti de Jagmeet Singh.

