La soirée-bénéfice de la Fondation pour l’alphabétisation (FA), présentée de façon virtuelle le 8 septembre dernier dans le contexte de la Journée internationale de l’alphabétisation, a permis d’amasser 110 266 $. Ces fonds permettront à la Fondation de poursuivre sa mission de soutenir les Québécois, petits et grands, dans le développement de leurs capacités à lire et à écrire pour leur permettre de participer pleinement à la société. Pour une 10e année, la Fondation pour l’alphabétisation a profité de cet événement pour souligner la persévérance et la détermination de 10 adultes ayant réussi une démarche d’alphabétisation ou de formation de base. Sur la photo, de gauche à droite : Caroline Varin, directrice générale, André Huberdeau, président du CA, Alain Courchesne, vice-président du CA de la Fondation et directeur principal des Services administratifs, Mouvement Desjardins, Marie-Hélène La Mothe, chargée des communications et des événements et Simon-Pierre Gagnon, chargé aux communications numériques et performance de la Fondation.

Une première réussie

Photo courtoisie

La toute première Marche Trois-Rivières–Québec au profit de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, tenue les 4, 5 et 6 septembre derniers, a réuni une soixantaine de participants et a permis d’amasser 83 066 $ destinés aux enfants polyhandicapés ou gravement malades qui fréquentent cette Maison pour un séjour de répit ou de soins palliatifs pédiatriques. La Marche a marqué le coup d’envoi d’une première campagne annuelle pour amasser des fonds, « Septembre, mois de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon ». La Maison Lémerveil Suzanne Vachon appartient à la Fondation Famille Jules-Dallaire (Suzanne Vachon étant la conjointe de feu Jules Dallaire) et est opérée par l’organisme communautaire Laura Lémerveil. Sur la photo : Michel Dallaire, chef de la direction de Groupe Dallaire et Sylvie Dallaire, directrice générale de la Fondation famille Jules-Dallaire étaient les porte-paroles de la Marche 2021.

Retour aux sources

Photo courtoisie

ComediHa ! m’a annoncé le retour de Jérôme Déchêne à titre de directeur de la production et des opérations. Il se joint à l’équipe de Josée Charland, vice-présidente Diffusion chez ComediHa ! et directrice générale du ComediHa ! Fest. Jérôme sera, notamment, aux commandes de la production et des opérations du ComediHa ! Fest et de ses diverses déclinaisons, de même que du ComediHa ! Club situé à la Pyramide de Sainte-Foy. C’est un retour aux sources pour celui qui œuvre dans le milieu culturel depuis 2008 et qui a déjà agi comme directeur des opérations du ComediHa ! Fest de 2017 à 2019. Au cours des deux dernières années, il assumait la responsabilité de la production ainsi que la supervision des Ateliers du Carnaval.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 18 septembre 1976. Les funérailles de Mao Tsé-toung, décédé le 9 septembre, qui dirigeait la Chine depuis 1949, ont lieu à Pékin. Son corps se retrouve dans un mausolée, dont la construction, commencée le 24 novembre 1976, a pris fin le 24 mai 1977, soit six mois plus tard ; extrêmement rapide pour ce genre de mausolée.

Anniversaires

Photo courtoisie

Peter Stastny (photo), joueur de hockey (1980-95) avec les Nordiques, les Devils et les Blues), qui fut, après Wayne Gretzky, le joueur le plus prolifique des années 1980, 65 ans...Steve Welch, homme d’affaires CSL-LOMA à Québec...Rodrigue Huot, ex-professionnel du club de golf Royal Québec, 81 ans...Lance Armstrong, ex-cycliste américain, 50 ans...Lise Dion, humoriste québécoise, 66 ans...Scotty Bowman, homme de hockey (LNH), 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 septembre 2020 : John Turner (photo), 91 ans, ancien premier ministre du Canada pendant 79 jours en 1984... 2020 : Ruth Bader Ginsburg (photo), 87 ans, la doyenne de la Cour suprême des États-Unis... 2018 : Jean Piat, 93 ans, comédien et monstre sacré du théâtre français... 2015 : Moe Mantha, sr., 81 ans, ex-joueur de hockey professionnel et homme politique canadien... 2014 : Earl Ross, 73 ans, pilote automobile canadien... 2013 : Arthur Lamothe, 84 ans, cinéaste militant bien connu au Québec... 2013 : Ken Norton, 70 ans, ancien boxeur champion chez les poids lourds... 2010 : Fernand Desharnais, 80 ans, président fondateur de Desharnais pneus et mécanique de Québec... 2005 : Richard B. Holden, 74 ans, député (Parti Égalité, Indépendant et Parti Québécois) à l'Assemblée nationale du Québec... 1994 : Vitas Gerulaitis, 40 ans, joueur de tennis professionnel... 1970 : Jimi Hendrix, 27 ans, légendaire guitariste américain.