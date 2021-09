PGA: Knous et McNealy aux commandes après 54 trous

Les Américains Jim Knous et Maverick McNealy se sont emparés conjointement de la position de tête au terme de la troisième ronde du Championnat Fortinet, samedi à Napa, en Californie.

McNealy a ainsi préservé son rang, lui qui avait commencé sa journée au sommet. Pour se faire, il a frappé l’objet blanc à 70 (-2) reprises.

Pour sa part, Knous a réussi huit oiselets, dont cinq de suite entre le cinquième et le neuvième fanion, ainsi qu’un boguey, pour remettre une carte de 65 (-7). Les deux hommes entameront la ronde finale avec une priorité de deux frappes aux dépens d’un groupe de cinq participants.

En vertu d’une ronde de 71 (-1) et d’un pointage de 210 (-6), Taylor Pendrith est le Canadien le mieux classé, lui qui partage la 39e place.

Adam Svensson partage la 44e position (211; -5), tandis que Michael Gligic et Nick Taylor sont en queue de peloton, eux qui ont chacun un cumulatif de 215 (-1).

LPGA: une journée sans golf

Les autorités de la LPGA n’ont pas laissé les golfeuses attaquer la troisième ronde de la Classique Cambia Portland, samedi à Westin Hill, dans l’État de l’Oregon, en raison des conditions météorologiques et de celles du terrain.

Le club de golf de l’Oregon a reçu plus d’un pouce et demi de pluie vendredi soir et en attendait encore plus le lendemain.

Les autorités de la LPGA décideront avant le début de la troisième ronde, dimanche matin, si les participantes devront jouer 54 ou 72 trous pour compléter la compétition. Une ronde finale, lundi, pourrait être une option.