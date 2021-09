Pour protéger ma mère, je suis prête à me battre !

Ma mère de 91 ans vivait dans un 3 1⁄2 d’une résidence pour personnes âgées autonomes quand elle fut conduite à l’hôpital après une chute. À la suite d’une évaluation faite par l’équipe de la Cité de la santé de Laval, on l’a transférée dans une RI (ressource intermédiaire), sous prétexte qu’elle ne pouvait plus vivre seule. Même si j’en doute, on me dit qu’il s’en est fallu de peu qu’elle soit dirigée illico vers un CHSLD.

Selon cette évaluation, ses besoins consistent en : La prise de médicaments trois fois par jour. Au niveau de l’hygiène corporelle, même si elle se lave à la main elle-même quotidiennement, comme elle refuse les bains, elle a besoin d’aide pour un lavage complet une fois par semaine. Ses problèmes d’intestin la rendant incontinente, elle porte la culotte 24h/24. Une couche qu’elle change elle-même. Ayant chuté souvent, même si ça n’est pas arrivé depuis plusieurs semaines, on craint pour sa sécurité. Finalement en gériatrie, bien que je doute aussi de ça, on lui a aussi diagnostiqué des troubles cognitifs majeurs.

Ma mère est saine d’esprit et possède encore une bonne mémoire pour son âge. Elle s’habille seule, est autonome pour se nourrir, et peut tenir une conversation. Par contre, si on l’entoure de personnes avec une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale, je suis certaine que ça la fera régresser.

Et c’est là que ce placement m’inquiète. Selon mon évaluation, sur son étage d’environ 15 patients, 90 % ont des problèmes de santé mentale. Il lui arrive souvent de nous appeler en pleurant, car elle ne se sent pas en sécurité. Une de ses voisines a même menacé de la tuer.

Les dirigeants de cette résidence, où par ailleurs ma mère est bien traitée, nous disent de ne pas nous inquiéter, que cette patiente a des moments de colère sans plus. Mais ça ne me rassure pas du tout.

Comment peut-on mêler des clientèles aussi différentes que des gens en perte d’autonomie liée au vieillissement, d’autres atteints d’une déficience intellectuelle, d’autres qui sont affectés par un problème de santé mentale ou de toxicomanie, et finalement, d’autres avec un handicap physique ?

Comme la résidence a trois étages, pourquoi ne pas réserver un étage pour les gens en simple perte d’autonomie et regrouper sur les deux autres ceux qui ont des problèmes de santé mentale ? La réponse : pas de place et manque de personnel !

Comme je ne peux pas prendre ma mère chez moi, je me suis renseignée sur la façon de faire dans d’autres résidences. J’en ai trouvé une à Repentigny où on regroupe les gens en perte d’autonomie au premier étage. Mais pour y faire transférer ma mère, je dois m’adresser à la travailleuse sociale de Laval qui, elle, communiquera avec celle de Lanaudière. Combien de temps cela va-t-il prendre ?

Dirigez-moi au bon endroit pour faire accélérer les choses et surtout faire comprendre aux dirigeants l’importance de ne plus mélanger les clientèles. Croyez-vous que la ministre Marguerite Blais serait sensible à mes demandes ?

Une fille inquiète pour sa maman

Vos revendications sont logiques et légitimes. Malheureusement vous êtes face à une grosse machine difficile à bouger. Vérification faite, c’est en poursuivant votre démarche avec la travailleuse sociale de Laval que vous arriverez à vos fins, malgré le temps que ça puisse prendre pour faire transférer votre mère à Repentigny.

Autrement, il vous reste la possibilité de la placer dans le privé si ses finances vous le permettent, car il semble illusoire que la ministre puisse outrepasser le système de quelque façon que ce soit.

Entre-temps à votre place, je multiplierais les démarches auprès de la direction de la RI où réside votre mère pour la sensibiliser à une logique de pratique dont le but ultime est le maintien de l’équilibre mental des résidents.