Pour qui voter?

Les gens indécis ou incertains de leur choix me demandent parfois, lorsqu’ils me croisent, pour qui ils devraient voter. Ce n’est pas mon rôle de suggérer un choix. Comme j’aime vulgariser les enjeux politiques, j’ai pensé vous offrir le guide le plus simple possible.

J’ai travaillé à partir des thèmes principaux des partis, des idées martelées par les chefs au quotidien. J’ai tenté de résumer leurs intentions en quelques énoncés directs et succincts. En espérant que cet outil aidera votre choix.

Bloc québécois

Le Bloc québécois s’engage à défendre les intérêts du Québec à Ottawa, sans compromis, puisqu’il ne présente des candidats qu’au Québec.

Ne pouvant pas accéder au pouvoir, le Bloc explique qu’il évalue chaque projet. Lorsqu’il le juge bon pour le Québec, il vote pour. Sinon, il vote contre.

Le Bloc québécois estime exercer un pouvoir particulier lorsque le gouvernement est minoritaire.

Conservateurs

Le Parti conservateur est le seul à projeter un retour à l’équilibre budgétaire sur 10 ans malgré des dépenses importantes dans un premier mandat.

Le chef conservateur Erin O’Toole martèle qu’il est pro-choix et déterminé à agir sur les changements climatiques malgré des voix discordantes dans son parti.

Erin O’Toole entend respecter les juridictions des provinces, ce qui lui a valu les bons mots de François Legault.

Erin O’Toole propose aux Québécois un contrat, un programme spécifique, dans lequel il s’engage à ne pas contester la Loi sur la laïcité de l’État et à transférer au Québec des pouvoirs en immigration.

Libéraux

Justin Trudeau se présente comme celui qui a aidé à mieux traverser la pandémie et qui contribuera à mieux nous en sortir.

Justin Trudeau insiste sur la vaccination obligatoire autant pour les employés de l’État que dans les transports aériens et ferroviaires.

Le Parti libéral assure avoir l’approche équilibrée en matière de changement climatique. Même si les cibles passées ont été ratées, il affirme que dans l’avenir, elles seront atteintes, voire dépassées.

Le Parti libéral insiste sur le besoin pour l’État d’investir pour aider la population et considère que des efforts pour rétablir l’équilibre budgétaire seraient dommageables.

Le Parti libéral propose un système de garderies à 10 $ dans tout le Canada, avec une compensation de 6 milliards $ pour le Québec où un système existe déjà.

Nouveau parti démocratique

Jagmeet Singh propose une assurance dentaire pour tous, une assurance-médicaments et un programme de construction de logements abordables.

Le NPD veut prolonger les programmes d’urgence de remplacement de revenu (genre PCRE) pour les mois à venir.

Il répète qu’il veut faire payer ses promesses, qui sont les plus coûteuses de tous les partis principaux, par les « ultra-riches ».

Jagmeet Singh insiste sur le fait qu’il comprend les besoins des gens ordinaires, qu’il a traversé des épreuves et qu’il aime aider les gens.

Verts et PPC

Le Parti vert souhaite mettre de côté la partisanerie pour que les partis travaillent ensemble sur les changements climatiques.

Maxime Bernier veut mettre fin aux mesures sanitaires et éliminer le déficit en un mandat.

Allez voter !