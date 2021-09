Un cas de la maladie de la «vache folle» détecté en Angleterre

Un cas classique d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite maladie de la «vache folle», a été détecté dans une exploitation du sud-ouest de l'Angleterre, ont annoncé vendredi soir les autorités sanitaires.

Selon l'agence britannique de santé animale et végétale (APHA), qui souligne qu'il n'existe «aucun risque pour la santé alimentaire», l'animal est mort et a été enlevé de l'exploitation, située dans le Somerset.

Par mesure de précaution, «des restrictions de circulation ont été mises en place pour arrêter les mouvements de bétail dans la zone pendant que les investigations se poursuivent pour identifier l'origine de la maladie», a poursuivi l'agence dans un communiqué.

Il s'agit selon sa vétérinaire en chef Christine Middlemiss d'une «procédure standard», qui prouve que «notre système de surveillance pour détecter et contenir la maladie fonctionne».

«Le risque général d'ESB au Royaume-Uni reste classé +contrôlé+ et il n'y a pas de risque pour la sécurité alimentaire ou la santé publique», a-t-elle ajouté.

Le Royaume-Uni a recensé cinq cas confirmés d'ESB depuis 2014, tous chez des animaux morts qui n'étaient pas destinés à la chaîne alimentaire humaine et ne présentaient aucun risque pour le grand public, selon l'APHA.

Comme prévu par les engagements internationaux, l'Organisation mondiale de la santé animale a été et les partenaires commerciaux du Royaume-Uni ont été informés, mais la capacité du pays à exporter du boeuf n'est pas affectée.

Des cas de la maladie apparaissent sporadiquement au Royaume-Uni depuis la grave crise de la fin des années 1990 qui avait conduit à l'abattage de millions de bêtes.

Apparue au Royaume-Uni dans les années 80, l'ESB s'était étendue à de nombreux pays en Europe et dans le monde à cause de l'utilisation de farines animales contaminées. Soupçonnée d'être à l'origine du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) chez l'homme, elle avait suscité l'inquiétude des consommateurs et fait chuter les achats de viande.

L'ampleur exacte de l'épidémie chez l'homme reste inconnue. Le nombre de cas du nouveau variant de la MCJ a diminué depuis 2000, alors que l'épidémie d'ESB était maîtrisée. De 1995 à 2016, 178 personnes, toutes décédées, ont été diagnostiquées au Royaume-Uni, tandis que 27 sont mortes de la maladie en France entre 1996 et 2014.