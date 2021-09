Un homme de 26 ans porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 26 ans porté disparu depuis vendredi soir à Québec.

Samuel Demers a été vu pour la dernière fois, vendredi soir vers 19h30, à proximité de la rue Notre-Dame et la rue Saint-Jacques dans le secteur de L’Ancienne-Lorette. Il se déplacerait à pied et les policiers ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme dans la vingtaine mesure 1,83 m (6 pi) et pèse 82 kg (180 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt rouge, un pantalon beige, une casquette noire avec un logo blanc et des espadrilles brunes de marque « vans».

Toute personne ayant des informations pouvant permettre de le retrouver, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Le dossier en référence est le QUE-210918-009.