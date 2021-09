Application mobile pour intéresser les jeunes aux carrières en santé

Une application mobile s'adresse particulièrement aux étudiants du secondaire provenant de milieux défavorisés qui souhaiteraient poursuivre une carrière en santé.

L'initiative «Immersion éducative en santé», disponible aussi sur le site Internet, présente quatre vidéos qui présentent divers professionnels de la santé en action.

«Ils ont accès à ces vidéos-là qui permettent de voir des professionnels de la santé en train de prendre en charge des patients pour diverses conditions médicales», a expliqué Antoine Denis, cofondateur de l'IES, projet soutenu par l'Université McGill.

Par exemple, une des vidéos présente un patient qui a une crise cardiaque et une autre, une personne souffrant d'une blessure sportive.

Les jeunes défavorisés ciblés

Les jeunes de quartiers défavorisés sont la population cible d'IES. M. Denis et son cofondateur Sami Chergui ont réalisé pendant leur première année en médecine que leurs collègues provenaient majoritairement de milieux favorisés.

«On a réfléchi et on s’est demandé comment on pouvait améliorer les choses», a noté M. Denis. «On a réalisé que moins de 7% des étudiants en médecine au Canada proviennent de milieux défavorisés», a-t-il soulevé.

Quand les cofondateurs ont lancé l'initiative, ils se déplaçaient en personne dans les écoles secondaires du Québec.

«On leur montrait à faire des points de suture, on leur montrait l’échographie pour les inspirer et les encourager à faire la carrière en santé», a souligné M. Denis.

La pandémie leur a mis des bâtons dans les roues, donc les deux jeunes hommes ont repensé à leur stratégie. Ils ont donc créé quatre scénarios qui ont été filmés l’été passé, puis la plateforme en ligne, qui est disponible en français et en anglais gratuitement pour les étudiants et le grand public.

«On est dans la phase de lancement», a dit M. Denis. «C’est un appel à l’action aux enseignants partout au Québec, et surtout on pense aux régions rurales qui, historiquement, ont été un peu négligées pour ce genre d’initiative là, a-t-il poursuivi.

Un moment charnière pour faire carrière en santé

Alors que le système de santé connaît un manque de main-d’œuvre flagrant, le Québec a besoin, plus que jamais, de relève en santé.

«C’est à la fois le meilleur et le pire moment pour encourager des jeunes à faire carrière en santé», a expliqué M. Denis.

«On est dans un cercle vicieux où on voit à travers tous les milieux hospitaliers du Québec une crise qui est très grave, mais en même temps on a besoin de cette nouvelle génération en médecine pour venir prendre la relève. J’ai espoir que les dirigeants vont améliorer nos conditions de travail. Parce qu’au final, on réalise, surtout en contexte de pandémie, qu'ils sont essentiels ces travailleurs-là.»