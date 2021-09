Bruno Marchand se dit victime d’attaques personnelles

Le candidat à la mairie de Québec, Bruno Marchand, a soutenu dimanche que lui et ses candidats sont la cible «d’attaques personnelles» et de «rumeurs» venant d’un parti adverse. «On ne descendra pas dans la boue» a-t-il avisé.

M. Marchand n’a pas nommé le parti en question, mais semblait vraisemblablement faire allusion à Équipe Marie-Josée Savard. Il a dit espérer une campagne respectueuse d’ici le 7 novembre.

«J’espère qu’on peut y arriver. Ça dépend des autres partis. Nous, notre décision là-dessus est claire. On va travailler sur les idées, on va débattre d’idées [...], mais il n’y aura pas d’attaques personnelles», a déclaré le chef de Québec forte et fière, en marge d’une conférence de presse.

«Déjà, certains de nos candidats et moi-même, on est victimes d’attaques personnelles de la part d’un autre parti. Pour nous, on n’ira pas là. On ne descendra pas dans la boue. Ce n’est pas ça qu’on a envie de présenter.»

«Ce qu’on nous rapporte, c’est qu’il y a des attaques personnelles qui sont faites et nous on a décidé qu’on n’irait pas là. Nous, on a décidé qu’on n’irait pas décrédibiliser les autres personnes qui font de la politique en les attaquant personnellement», a-t-il ajouté, après avoir été invité à préciser sa pensée.

Accrochage

En lançant sa campagne jeudi, Mme Savard a accusé Bruno Marchand de pelleter des nuages. Le même jour, un accrochage est survenu entre leurs formations politiques, à propos de la recrue de QFF dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Marie France Trudel, une ex-directrice générale d’Équipe Labeaume.

Mme Trudel avait laissé entendre qu’elle avait quitté Équipe Labeaume alors que le parti soutient plutôt l’avoir remerciée.

«Quand on parle du mépris présentement qui existe à Québec, il vient des élus principalement. Il y a quelque chose à changer», a dénoncé M. Marchand.

Celui-ci se trouvait dans le district de Saint-Louis–Sillery pour prendre l’engagement électoral de construire un nouveau centre sportif multifonctionnel qui accueillerait la pratique du curling, du pickleball et de la pétanque.

QFF soutient être en contact avec les deux associations de curling sur le territoire de la Ville et que celles-ci sont disposées à céder leurs immeubles vétustes pour permettre de financer le projet.

