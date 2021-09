Canoë : l’or pour Katie Vincent aux Mondiaux

L’Ontarienne Katie Vincent a remporté l’or lors de l’épreuve du 200 m en C1 aux Championnats du monde de canoë-kayak de vitesse, dimanche, à Copenhague.

L’athlète de 25 ans a complété la distance en 46,52 secondes, ce qui lui a permis de devancer l’Espagnole Antia Jacome (46,79) et la Polonaise Dorota Borowska (46,90).

Il s’agissait de la toute première fois que Vincent remportait une médaille sur cette distance aux Mondiaux.

«Ce n’est pas tous les jours qu’on entend l’Ô Canada. Je suis reconnaissante d’avoir pu remporter mon premier titre en simple en C1 200 m aux Championnats du monde. Merci à tout le monde de m’avoir suivi. Il est temps de profiter de ce gros résultat», a écrit la Canadienne sur son compte Instagram.

Vincent avait précédemment remporté quatre médailles d’or lors des Championnats du monde, mais elle l’avait fait en C2 avec sa partenaire, la Québécoise Laurence Vincent-Lapointe.

Récemment, le duo a aussi mis la main le bronze sur 500 m aux Jeux de Tokyo.

Une motivation pour Anna Roy-Cyr

À la finale A du C2 200 m chez les femmes, les Québécoises Anna Roy-Cyr et Sophia Jensen ont bien bataillé, mais elles ont dû se contenter du huitième rang lors d’une course très relevée.

La paire canadienne a complété le parcours en 44,56 secondes, 0,68 seconde derrière les gagnantes.

«C’est la course la plus serrée à laquelle j’ai participé. C’est assez crève-cœur à cause de l’écart qui était si minime. On n’a pas connu notre meilleure course, mais la différence entre notre huitième place et la première, c’est la différence entre un bon ou un mauvais coup de rame. Lors d’un 200 m, ce sont souvent les détails qui font la différence.», a mentionné Anna Roy-Cyr à Sportcom.

Les Espagnoles Patricia Coco et Maria Corbera ont mis la main sur la médaille d’or, en devançant à la ligne d’arrivée les Cubaines Yarisleidis Duboys et Katherin Segura par 0,02 seconde. Les Hongroises Giada Bragato et Bianka Nagy (0,48 seconde) ont quant à elles remporté la médaille de bronze.

Seulement 0,12 seconde séparait la quatrième de la huitième position. Roy-Cyr admet toutefois que l’expérience acquise à Copenhague sera extrêmement utile pour la suite de sa carrière.

«C’est de l’expérience en or pour Sophia et moi. On a remarqué les différences de niveaux dans les dernières semaines, il n’y avait pas de place à l’erreur ici à Copenhague. C’est encourageant et c’est plaisant de voir que nous sommes compétitives, mais que ce n’est pas facile de gagner des médailles. C’est motivant pour la suite des choses.»

C’était la dernière compétition de la saison pour les deux Québécoises qui reviendront au pays dès lundi.

La finale B pour Pierre-Luc Poulin au K1 200 m

À la finale B du K1 200 m chez les hommes, le Québécois Pierre-Luc Poulin a pris le septième rang grâce à un chrono de 36,51 secondes. Il se retrouve à 0,85 seconde du gagnant de l’épreuve, l’Espagnol Carlos Garrote.