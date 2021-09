Comment agir avec une femme frigide?

Je suis avec ma blonde depuis 15 ans et nous avons deux enfants. Dès le début, elle m’avait averti qu’elle n’était pas du type chaud lapin, même si elle affirmait m’aimer beaucoup. Elle attribuait son manque d’appétit sexuel à son éducation auprès d’une mère qui n’avait jamais aimé faire la chose et qui le criait sur tous les toits en accusant son mari d’abuser carrément d’elle. Ce qui, selon ses dires, avait éteint toute libido en elle.

Pendant les dix premières années de notre vie de couple, même si ce n’était pas très souvent, elle se prêtait quand même à mes demandes de rapprochements, et il me semblait qu’elle appréciait ça. Mais après la naissance de notre deuxième enfant, elle m’a fait savoir que ses envies de maternité étant désormais comblées, elle souhaitait que nous fassions chambre à part.

Depuis cinq ans, on fait la chose deux à trois fois par année maximum, et ça lui suffit. J’ai tenté à quelques reprises de suggérer qu’on aille faire une thérapie, mais elle a toujours refusé. Elle est heureuse comme ça, me dit-elle. Elle a ses deux enfants et c’est tout ce qu’elle désirait. Mais moi, là-dedans, qu’est-ce que je devrais faire pour combler mes besoins, sinon la tromper, ce que je ne veux pas faire ?

Anonyme

Je pourrais vous suggérer de revenir à la charge avec l’idée d’une thérapie commune, mais le risque est grand d’essuyer un nouveau refus. Je me souviens avoir traité jadis d’un problème de frigidité semblable au vôtre et où l’homme avait pris la décision de s’imposer à lui-même une thérapie en solitaire pour vérifier le niveau d’acceptabilité de ses façons de faire avec sa femme. Une fois rassuré sur ses compétences en amour, il avait choisi de la quitter pour trouver quelqu’un qui lui corresponde mieux, au prix d’un partage de patrimoine évidemment. À vous de voir si le prix en vaut le coup comme dans son cas.