Disparition d'une youtubeuse: le FBI fouille une réserve à la recherche de son fiancé

Le FBI et les services policiers locaux ont débuté une offensive de recherche pour retrouver le fiancé de la youtubeuse disparue Gabby Petito, qui aurait lui aussi disparu, selon des proches.

Les corps policiers se sont tournés vers une réserve naturelle de la Floride à la recherche de Brian Laundrie, alors que la police est toujours sur les traces de Gabby Petito.

Les plus récents efforts pour retrouver le jeune homme se sont tournés vers la réserve Carlton qui s’étend sur plus de 25 000 acres. Une équipe d’une cinquantaine de personnes s’est affairée à fouiller l’endroit dimanche.

La famille de l’homme a affirmé l’avoir vue pour la dernière fois mardi dernier. Il aurait quitté la maison avec son sac à dos avec l’intention de se rendre à la réserve Carlton, selon le porte-parole du service de police de North Port, en Floride.

Depuis la disparition de Gabrielle Petito, sa fiancée, Brian Laundrie est considéré comme une personne d’intérêt par la police, mais ne fait face à aucune accusation pour l’instant.

Le couple avait quitté New York en juillet dans le but de faire un voyage en fourgonnette censée durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées par le couple sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Mais le 1er septembre, Brian Laundrie est rentré seul avec le van à leur domicile de Floride. Le 11 septembre, la famille de Gabrielle Petito a signalé sa disparition, affirmant n’avoir pas eu de nouvelles d’elle depuis la fin août.

Après avoir suivi les amoureux sur les réseaux sociaux pendant des semaines à travers les magnifiques paysages de l’Ouest américain, les internautes ont commencé à se mobiliser pour tenter de retrouver la jeune fille, et les médias se sont emparés de l’histoire.

Après que la famille de Gabby eut signalé sa disparition, la police avait interrogé Brian et indiqué qu’il ne leur avait fourni «aucune information».

«Brian refuse de nous dire où il a vu Gabby pour la dernière fois, ou d’expliquer pourquoi il l’a laissée seule, ramenant le van. Ce sont des questions cruciales qui exigent des réponses immédiates», a plaidé la famille de la voyageuse dans un communiqué.

La police a annoncé qu’elle traitait pour l’instant sa disparition, après celle de Gabby, comme «un cas de disparitions multiples».