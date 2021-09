Donner une seconde vie au matériel médical

Le Cyclotour de l'Île d'Orléans se déroulait dimanche au profit de Collaboration Santé Internationale (CSI).

Cet organisme vient en aide à de nombreux pays en leur acheminant du matériel médical laissé pour compte par le système québécois.

«Les lits sont récupérés pour nous. Tous ces lits-là vont être utilisés éventuellement dans des projets. On en met entre 20 et 40 dans un projet normalement, un projet de conteneur évidemment. Ce sont des lits qui ont été déclassés dans le réseau de la santé, que nous, nous avons récupérés», a expliqué à TVA Nouvelles le directeur général de CSI, Jacques Paradis.

«Si on ne les utilisait pas, de fait ces lits-là se retrouveraient au ferrailleur ou bien dans des sites d'enfouissement», ajoute-t-il.

Besoin d’argent

L’objectif est de structurer et améliorer l’équipement des centres de santé à long terme.

Mais pour acheminer ce matériel, il faut de l'argent.

L’organisation affirme recevoir huit fois plus de demandes que l’aide qu’elle est en mesure d’offrir.

«Si on avait davantage d'argent, on pourrait avoir davantage, je dirais... moins de temps de collectes d'argent pour payer le transport», explique la responsable des communications et du financement chez CSI, Véronique Jampierre.

À sa première édition en 2018, le Cyclotour a permis d’amasser 75 000 dollars.

Il est possible de faire les dons à Collaboration Santé Internationale directement sur leur site Internet.