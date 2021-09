Jeux de société: enchères, mensonges et voyage dans le temps

Il y a de tout pour tous les goûts cette semaine. Et surtout, ce sont des propositions qui vont bien se jouer en famille alors que les soirées commencent à rafraîchir et qu’on recherche des plaisirs intérieurs.

Peanut Club

Photo courtoisie

3 à 6 joueurs

8 ans +

20 minutes

24,99 $

On se retrouve dans la très jolie collection Coffee break de Lumberjack Studios qui comprend des petites boîtes au contenu bien ramassé et à l’emballage séduisant.

Comme les itérations précédentes, ce Peanut Club présente une facture qui donne envie de jouer à ce jeu assez simple qui va amuser toute la famille.

Il s’agit d’un jeu d’enchères et de collection qui se joue rapidement.

Vous allez incarner un collectionneur qui essaie de récolter des objets de grande valeur afin d’amasser des symboles qui vous permettront d’obtenir des points de victoire.

Tout le monde aura une main de cartes-monnaie qui sera la sienne pour la durée de la partie. On y retrouve trois types de monnaies, soit les chameaux, les cacahuètes et les millions de dollars.

Photo courtoisie

Ce qui est intéressant, c’est que la valeur de ces monnaies est établie par trois cartes les représentant sur la table et c’est l’ordre dans lequel on les trouve qui détermine la valeur de chacune. L’ordre peut changer en cours de partie.

Dans un tour de jeu, on va procéder à une enchère qui se fait à la criée, c’est-à-dire que tout le monde joue en même temps. Mais la monnaie offerte aura une influence.

En effet, si un joueur offre trois millions de dollars par exemple, mais que les cacahuètes valent plus cher, une seule cacahuète sera suffisante pour supplanter la mise en dollars.

Mais il faut pouvoir payer la somme annoncée et gérer son argent parce que la maison ne rend pas la monnaie.

Chaque joueur possède également cinq jetons-pouvoir à usage unique qui lui permettront d’influencer le cours du jeu.

C’est un peu chaotique, mais c’est drôle, rapide et amusant.

Destin de voleur

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

12 ans +

45-90 minutes

44,99 $

Dans ce jeu, on explore l’avenir, le passé et le présent d’un voleur sous le mécanisme du draft, où les joueurs se passent des cartes, avec une construction de moteur.

On va récupérer des cartes qui se retrouveront d’abord dans notre futur, pour ensuite les apporter dans notre présent, période pendant laquelle on pourra les utiliser et ensuite elles finiront dans notre passé.

Certaines phases se déroulent en même temps pour tous les joueurs, ce qui accélère le jeu.

Photo courtoisie

Pour récupérer des cartes, les joueurs vont en choisir une de leur paquet, passer celui-ci à un autre joueur pour prendre une nouvelle carte et ainsi de suite jusqu’à ce que les paquets soient écoulés.

Vient ensuite la phase de butin qui vous permettra de récolter les ressources sur les cartes qui se trouvent dans votre futur. Quand celles-ci sont vides, elles se retrouvent dans votre présent.

L’idée est de créer des combinaisons qui vont vous permettre de créer des chaînes de réaction entre vos cartes lors de la phase d’action. C’est là que l’on active les cartes qui sont dans notre futur. C’est de cette façon que les points seront essentiellement récoltés.

Il s’agit donc d’un jeu très combinatoire où l’optimisation entre les cartes sera très importante. C’est un joli petit casse-tête pour les mordus d’efficacité.

Aztec

Photo courtoisie

3 à 6 joueurs

10 ans +

30 minutes

21,99 $

Dans l’univers coloré des Aztèques, on propose un jeu de bluff et de collection où l’objectif est de prendre les bons joyaux.

Et pour ce faire, il est possible d’arranger la vérité selon votre bon vouloir... sans vous faire prendre.

Vous êtes des explorateurs qui se trouvent pris dans un temple maudit où il est tout de même possible de s’enrichir tout en cherchant la sortie.

Le jeu contenu dans une petite boîte se joue simplement. Au centre du temple, on retrouve trois trésors composés de joyaux rouges, bleus et jaunes qui sont chacun associés à une malédiction (joyaux maudits).

Le jeu se joue sur cinq manches qui se déroulent toutes de la même façon.

Photo courtoisie

Chaque joueur détient un paquet de cartes et au début d’une manche, chacun regarde secrètement la première carte de ce paquet pour savoir quel type de joyau on y retrouve. Il peut y en avoir entre deux et quatre d’une ou deux couleurs.

Les joueurs peuvent ensuite prendre les joyaux qui y sont représentés... ou d’autres joyaux. Une fois cette étape faite, tout le monde place son jeton devant un autre joueur sur la face « je te crois » ou sur la face « tu mens ».

On révèle ensuite les cartes. Si un joueur dit vrai, il récupère les joyaux de sa carte et remet une pierre maudite à chacun de ses accusateurs.

Un joueur qui aurait pris les mauvais joyaux sans se faire prendre les conserve et gagne un artéfact. Un joueur qui se fait prendre défausse les joyaux pour ne prendre que ceux présents sur sa carte et il reçoit une pierre maudite en plus d’en recevoir une de chacun de ses accusateurs.

Les joueurs vont faire des points en fin de partie pour les joyaux accumulés, mais en perdront pour les pierres maudites en leur possession.

Il s’agit d’un autre jeu assez simple et rapide qui va bien se jouer en famille.