L’ADN québécois

Les questions identitaires ont pris de l’intensité après le débat en anglais, où la modératrice, Shachi Kurl, a tenté de mettre dans l’eau chaude le chef du Bloc québécois.

Madame Kurl a raté son effet et a plutôt mis à mal les autres chefs demeurés bouche bée le soir même.

Ils essaient tous de rattraper le coup depuis, mais le doute persiste sur leur sincérité, alors que monsieur Blanchet profite de cette vague nationaliste surgie du débat.

Du côté québécois, François Legault a sauté sur l’occasion pour se présenter comme le défenseur de la nation et de sa culture. En d’autres termes, il veut protéger nos valeurs !

Quoi ?

La laïcité et la langue apparaissent comme les piliers de notre identité dans les échanges acrimonieux entraînés par le débat.

S’il est vrai que ce sont des composantes importantes de notre caractère distinct, elles ne peuvent à elles seules nous définir.

La Loi sur la laïcité de l’État et le projet de loi sur la langue française ont émergé plus dans un contexte défensif que dans une volonté de promotion de ces valeurs.

La question de la laïcité a jailli dans un contexte d’appréhension d’une immigration en croissance, appréhension nourrie à l’époque par l’ADQ et son chef.

Quant à la question de la langue, l’action gouvernementale découle du recul de l’usage du français et de l’anglicisation des allophones et de plusieurs francophones.

L’égalité entre les genres, l’accès universel aux soins de santé, l’éducation pour tous, un travail décent et l’accessibilité aux événements culturels devraient se retrouver aussi dans les valeurs à promouvoir.

Qui ?

Mis à part le Bloc, les partis politiques au niveau fédéral tolèrent difficilement notre différence et ne veulent surtout pas s’aliéner le ROC. Ils constituent de bien piètres défenseurs de notre originalité et de notre titre de peuple fondateur.

Au niveau du Québec, la CAQ et son chef voudront faire oublier les carences dans la gestion de la pandémie en plongeant dans les questions identitaires et en accusant de traîtrise les partis qui nourriraient un point de vue autre que le leur.

Nous l’avons observé dans l’attitude de monsieur Legault à l’égard de Gabriel Nadeau-Dubois, qu’il a traité de woke pour l’insulter.

Pourtant, l’expression peut être méliorative, car elle réfère aux personnes promptes à réagir aux injustices et soucieuses de rétablir l’équité.

La retenue et la coopération parlementaires s’avéreront plus efficaces pour porter les aspirations et les valeurs québécoises.

Comment ?

En se séparant du Canada.

Les lois sur la laïcité et la langue seront charcutées immanquablement par les tribunaux et des partis comme le PLQ ou QS, s’ils devaient prendre le pouvoir.

Déjà que ces lois censées nous protéger apparaissent aux yeux d’experts comme bien molles et inefficaces pour atteindre les buts visés.

En devenant maître chez nous, on se détacherait du nationalisme à la Duplessis. Monsieur Legault poursuit ce nationalisme qui nous maintient dans un état de colonisés.

Souhaitons du changement !