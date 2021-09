Lamar Jackson vient à bout de sa «kryptonite»

Après avoir subi une troisième défaite en autant de matchs en carrière contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, durant la saison 2020, Lamar Jackson avait qualifié ses rivaux de «kryptonite». Le quart-arrière des Ravens a eu le dernier mot lors du quatrième duel en carrière entre les deux athlètes, dimanche à Baltimore, en l’emportant 36 à 35.

Jackson a réussi 18 des 26 passes qu’il a tentées, pour 239 verges de gains, en plus de distribuer le ballon une fois pour un majeur. Fidèle à lui-même, l’athlète de 24 ans a aussi excellé au sol, lui qui a ajouté 107 verges de cette manière, en plus de croiser la ligne des buts adverses deux fois de cette manière, dont une fois en fin de quatrième quart, pour donner les devants – et la victoire - aux siens. Seule tache à sa fiche, Jackson a été victime de deux interceptions.

Pour sa part, Mahomes a complété 24 de ses 31 passes, dont trois pour un majeur, pour 343 verges de gains. Le pivot des Chiefs a seulement vu un de ses relais être interceptés, mais Jackson en a profité pour inscrire le premier de ses deux majeurs au sol, au troisième quart.