L’auteur-compositeur Richard Desjardins soutient la néodémocrate Nimâ Machouf

La candidate néodémocrate dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, à Montréal, a reçu un appui de dernière minute de la part de l’auteur-compositeur québécois Richard Desjardins.

«Quelques voix séparent [le libéral Steven Guilbeault] de la candidate Nimâ Machouf. Un petit coup de pouce donnera au comté de Laurier-Sainte-Marie, une solide députée, épidémiologiste compétente, consciencieuse, réceptive à ce qu’attendent les peuples d’aujourd’hui: un souffle d’humanité», a déclaré M. Desjardins par voie de communiqué, à quelques heures du scrutin.

Mme Machouf s’est représentée pour une deuxième fois dans cette circonscription sous les couleurs du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour tenter de ravir la place occupée actuellement par le libéral Steven Guilbeault.

Laurier-Sainte-Marie a d’ailleurs été néodémocrate de 2011 à 2019 sous l’ancienne députée Hélène Laverdière, elle qui avait pris le siège de l’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, à la tête de cette circonscription pendant plus de 20 ans.

Nimâ Machouf et Steven Guilbeault sont opposés aux candidats Ronan Reich du Parti conservateur du Canada, Marie-Eve-Lyne Michel du Bloc québécois, Jean-Michel Lavarenne du Parti vert du Canada et Daniel Tanguay du Parti populaire du Canada pendant cette course électorale.