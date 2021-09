Max Homa revient de loin pour gagner le Championnat Fortinet

L’Américain Max Homa a connu une excellente ronde finale au Championnat Fortinet, dimanche à Napa, en Californie, pour enlever les honneurs de la compétition.

L’athlète de 30 ans a retranché sept coups à la normale de 72. Grâce à cette performance, il a terminé le tournoi avec un cumulatif de 269 (-19). Homa a, entre autres, réussi trois oiselets et un aigle à ses sept derniers trous. Il a complété sa quatrième sortie avec six oiselets, un aigle et un boguey.

Homa a devancé un autre américain, soit Maverick McNealy, par une seule frappe. Ce dernier s’est maintenu parmi les meneurs tout au long de la compétition, mais s’est vu couper l’herbe sous le pied au dernier instant. Le golfeur de 25 ans a remis une dernière carte de 68 (-4).

Avec une carte finale de 71 (-1), Taylor Pendrith a conclu l’événement comme étant le Canadien le mieux classé, avec un cumulatif de 281 (-7), bon pour une égalité en 36e place.

Adam Svensson a quant à lui terminé le tournoi au 51e rang (284; -4), tandis que Nick Taylor (286; -2) et Michael Gligic (287; -1) se sont respectivement emparés du 64e et du 66e rang.

LPGA : Jin Young Ko gagne la Classique Cambia Portland

La Sud-Coréenne Jin Young Ko a gagné une version écourtée de la Classique Cambia Portland, à West Linn, en Oregon.

Puisque la troisième ronde, prévue samedi, a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques et des mauvaises conditions du terrain, les organisateurs ont pris la décision, avant le début des activités, dimanche, de raccourcir la compétition à 54 trous, au lieu des 72 habituels.

À sa dernière ronde, Ko a donc aisément fait son chemin vers la victoire, elle qui a remis une carte de 69 (-3). Son cumulatif de 205 (-11), lui a permis de terminer l’événement avec quatre coups de priorité sur sa plus proche poursuivante, la Sud-Coréenne Jeongeun Lee.

De son côté, la Canadienne Brooke M. Henderson a frappé l’objet blanc 73 (+1) fois durant sa ronde finale. Elle a conclu l’événement à égalité en 38e position, en raison d’un cumulatif de 219 (+3). L’autre représentante de l’unifolié en lice, Alena Sharp, a fini son aventure en queue de peloton, en 74e place.