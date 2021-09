Situation chaotique en Alberta: «On a annulé 100% des chirurgies dans la province»

La situation est catastrophique en Alberta, si bien que plusieurs travailleurs du secteur de la santé veulent que l’armée soit déployée en renfort, et que toutes les ressources médicales des autres provinces soient mobilisées.

«On a plus de gens aux soins intensifs actuellement que depuis le début de la pandémie, et c’est un gros problème. On a plus que doublé le nombre de lits de soins intensifs en Alberta, et nos capacités commencent à être limitées, malgré le fait qu’on a annulé 100% des chirurgies à travers la province», a expliqué le docteur Alain Tremblay, pneumologue au centre hospitalier de Foothills, à Calgary, en Alberta.

Assez de lits?

Il y a au moins 215 patients aux soins intensifs actuellement en Alberta, ce qui pose des questions sur la capacité de la province à pouvoir soigner tous les patients, car les places se raréfient.

«Pour le moment, on a encore de la capacité, mais il n’y a aucun signe de ralentissement des nouveaux cas. Vendredi, on avait plus de 2000 nouveaux cas en Alberta, c’est le plus haut taux qu’on a depuis le début de la 4e vague», a poursuivi le docteur. «Il y a quatre unités qui font de l’endoscopie respiratoire à Calgary, et trois d’entre elles ont été fermées, car on doit prendre notre personnel et les amener aux soins intensifs. Nos activités normales sont suspendues pour supporter les gens malades de la COVID».

Une mauvaise gestion de crise?

Jason Kenney, le premier ministre albertain, est vivement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire dans sa province. Beaucoup considèrent trop tardives, ou trop timides les mesures anti-COVID qu’il a mises en place.

«Depuis le mois de juin, au moment de la relâche de toutes les restrictions, il y en a plusieurs qui ont été moqueurs de ces mesures, et ça a été très très long pour rebrousser chemin. La semaine passée on a eu de nouvelles mesures, mais même ça c’est assez timide, si j’ai mon premier vaccin demain matin, et donc pas une protection complète pour les deux semaines après la dose, je peux faire n’importe quoi en Alberta. Les restrictions annoncées la semaine dernière arrivent trop tard et sont très timides», a indiqué M. Tremblay.

Passeport vaccinal

Mercredi, l’état d’urgence sanitaire était décrété, ainsi que l’imposition d’un passeport vaccinal, mais ces mesures semblent peu contrôlées, et faciles à éviter, ce qui pourrait permettre au virus de continuer sa progression fulgurante.

«Même si on suivait les règles à la lettre, elles sont trop timides, et on pense qu’il y a des gens qui vont pouvoir ignorer les restrictions. On voit déjà le passeport qui a été annoncé ce matin, et les gens peuvent les modifier sans problème sur leur ordinateur en moins d’une minute. Je ne crois pas que les restrictions vont ralentir les cas pour éviter une crise. On n’aura pas le temps de transférer les gens hors province, ou faire du triage», a déploré le pneumologue.

Déplacer les patients ailleurs

«Si je comprends bien il y a eu des demandes interprovinciales, il n’y a pas eu de transfert jusqu’à maintenant, mais ils ont commencé à planifier, mais malheureusement les autres provinces aussi commencent à avoir des problèmes de capacités. Ça risque d’être compliqué pour les autres provinces d’accepter des gens.