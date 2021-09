Tom Brady ne ralentit pas

Tom Brady est en mission. Le quart-arrière a réussi cinq passes de touché pour aider les Buccaneers de Tampa Bay à vaincre les Falcons d’Atlanta 48 à 25, au Raymond James Stadium.

De ces cinq relais dans la zone des buts, deux ont été captés par l’ailier rapproché Rob Gronkowski et trois autres par les receveurs de passes Mike Evans (deux) et Chris Godwin (un).

Brady a complété son match en complétant 24 de ses 36 tentatives de passes, pour 276 verges. Evans a été sa cible préférée, lui qui a attrapé cinq ballons pour 75 verges.

La défensive des «Bucs» a été tout aussi efficace, réussissant trois interceptions aux dépens du pivot des Falcons Matt Ryan. Mike Edwards en a eu deux, tandis que Shaquil Barrett a réalisé l’autre.

Malgré les trois interceptions, Ryan a complété 35 des 46 ballons envoyés à des receveurs pour 300 verges de gains, en plus de rejoindre deux fois une cible dans la zone des buts.

C’est donc dire que les champions en titre du Super Bowl sont toujours invaincus après deux semaines d’activités.

Un duel tout offensif à l’avantage des Cardinals

En Arizona, les Cardinals et les Vikings du Minnesota se sont échangés des majeurs tout au long du match et c’est finalement les favoris de la foule qui l’ont emporté 34 à 33.

C’est toutefois un placement raté du botteur des visiteurs Greg Joseph, sur le dernier jeu du match, qui a procuré la victoire aux Cardinals.

Dans la victoire, le pivot Kyler Murray a rejoint un receveur 29 fois sur 36 relais, pour 400 verges par la voie des airs, en plus d’en amasser 31 de plus sur des courses. En plus de rejoindre un coéquipier pour un majeur à trois reprises, Murray a franchi lui-même la ligne des buts une fois avec le ballon en main. Il a toutefois été victime de deux larcins.

Pour sa part, le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins a terminé le match avec 244 verges de gains aériens, en plus de réussir trois passes de touché. Il a grandement été aidé par le porteur de ballon Dalvin Cook, qui a amassé 133 verges au sol et 17 par la voie des airs.

Ailleurs dans la NFL

À Los Angeles, dans un autre duel en début de soirée, le botteur des Cowboys de Dallas Greg Zuerlein a procuré une victoire de 20 à 17 aux siens, contre les Chargers, en convertissant un placement sur le dernier jeu du match.