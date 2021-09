Un gala tout en fleur...

C’est avec une fleur à la boutonnière que plusieurs artistes ont foulé le tapis rouge de la 36e édition des prix Gémeaux. L’accessoire de la soirée, une fleur en papier créée par l’artiste néo-brunswickoise Chantal Larocque qui se décline en plusieurs couleurs, est une initiative de l’organisme NOUS/MADE qui souhaite célébrer la beauté de la diversité et rappeler l’importance de l’inclusion dans l’industrie audiovisuelle. Les looks qui ont retenu mon attention ont en commun la sobriété des couleurs et des coupes, mais aussi un désir de mettre de l’avant le talent de nos designers locaux et de réduire son empreinte écologique en louant sa tenue ou en chinant dans des friperies.

Photo courtoisie, Paul Ducharme

