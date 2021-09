Un virus qui souille la démocratie

Toutes les épidémies commencent par un cas isolé. Le coup de gueule de Donald Trump en novembre dernier, avec ses prétentions injustifiées de s’être fait voler la victoire, aurait pu n’être qu’une infection localisée. Chaque jour nous montre qu’il a contaminé tout son parti.

Les disciples du « Big lie », le grand mensonge voulant qu’un vaste complot ait empêché Donald Trump d’étirer sur huit ans sa présidence, traînent les rues des États-Unis. Quelques centaines d’entre eux, par exemple, se sont retrouvés hier à Washington, provoquant une réelle levée des barricades.

L’assaut du Capitole en début d’année n’est pas qu’un mauvais souvenir dans la capitale américaine. C’est une blessure physique, mentale et morale qui va clairement au-delà des cinq personnes qui ont perdu la vie ce jour-là et des 150 blessés chez les policiers.

FIN PRÊT, CETTE FOIS

Les hautes clôtures ont été réinstallées, tout ce qui existe d’agents de sécurité a été mis sur un pied d’alerte, et les parlementaires – congressmen et sénateurs – ont fui la ville. Pas question d’être pris au dépourvu comme ce triste 6 janvier, ni par le nombre de protestataires ni par leur rage anti-démocratique.

Une rage d’ailleurs dont le principal responsable entretient l’intensité. « Nos cœurs et nos esprits sont avec les personnes persécutées si injustement à la suite de la manifestation du 6 janvier », proclamait Donald Trump jeudi dans un message de son comité d’action politique Save America, en parlant de ces 600 émeutiers qui font face à la justice pour avoir battu les policiers à coups de barre de métal et avoir défoncé portes et fenêtres du parlement américain.

RÉALITÉ ALTERNATIVE ET MALSAINE

Ce tordage de réalité – les agresseurs devenus victimes, la défaite présentée comme une injustice, etc. – se propage à travers le pays. À preuve, le référendum de destitution contre le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Dans un État qui dénombre presque deux fois plus d’électeurs inscrits démocrates que républicains, la victoire de Newsom, un démocrate, s’est révélée une formalité.

Pourtant, avant même que ne se tienne le vote, les allégations de fraude se sont mises à circuler, alimentées par des candidats républicains, les commentateurs conservateurs (pas uniquement de Fox News) et Trump lui-même. En fait, relevait le New York Times, « ces fausses allégations de tricherie correspondent à un instinct croissant à droite de conclure que toute élection perdue est due à une fraude ».

EMPIRER LES CHOSES

Les responsables républicains ont fait le choix de répondre à cette indignation injustifiée, en multipliant les tactiques douteuses, que ce soit par le redécoupage débridé de circonscriptions et l’adoption de lois limitant le droit de vote, ou simplement en confortant leur électorat dans l’illusion du tripotage électoral.

VENANT DE GEORGE W. BUSH

Conséquence, comme le soulignait l’ancien président George W. Bush le week-end dernier, « notre politique est devenue un appel sans gêne à la colère, la peur et au ressentiment ».

Je suis arrivé à Washington en 2006 en plein mouvement de contestation de Bush pour son aventurisme guerrier en Irak. Quinze ans plus tard, Bush parle comme un modéré et rend les démocrates presque nostalgiques.

Malade, le Parti républicain d’aujourd’hui ? C’est lui qui le dit !