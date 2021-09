Une demi-finale qui rassemble

L’ambiance était à la fête dimanche soir, lors du match ultime de la demi-finale d’Équipe Québec, au Stade Canac, alors que des fans de baseball de partout au Québec voulaient assister à l’un des rares matchs décisifs professionnels en deux ans dans la province.

Près de 2000 personnes se sont réunies au mythique stade de la basse-ville de Québec, qui ne peut pas accueillir sa capacité maximale de plus de 5000 personnes pour des raisons de santé publique.

De passage à Québec, Dave Villiard, de Longueuil, cherchait un endroit où se divertir dans un endroit festif et chaleureux. Il dit adorer l’ambiance de la terrasse, avec le groupe musical.

De son côté, Philippe Beaulieu, de Québec, ne suit pas forcément le sport, mais a voulu profiter plutôt du lieu avec ses amis.

« Ça fait du bien d’avoir un événement comme ça à Québec, ça met de l’ambiance », souligne-t-il.

Gabrielle Chartré et son fils Charles, tous deux adeptes du baseball, raffolent de ce type d’événement : « On profite de chaque événement qui passe. Il fait beau et on vient manger des hot-dogs », explique-t-elle.

Photo Didier Debusschère

Pour sa part, l’ancien commentateur des Expos et des Capitales, Jacques Doucet, qui a suivi en grande partie le reste de la saison à distance, est venu en tant que spectateur à l’occasion de la dernière partie. Il a pris la route vers Québec à partir de Longueuil.

Photo Didier Debusschère

« Plus que du baseball »

Malgré les 800 spectateurs de moins que vendredi dernier, Charles Demers, directeur général des Capitales de Québec, est plus que satisfait de l’événement. « On a commencé à vendre les billets seulement samedi soir, à 23 h, car on ne savait pas si on allait jouer ou pas. Le match n’était pas assuré », indique-t-il.

Malgré tout, Isabelle Noël, responsable des concessions alimentaires, ne s’attendait pas à avoir autant d’achalandage. « On a l’une des plus belles terrasses en ville, l’une des places les plus festives. Il y aura toujours des gens qui viennent pour le baseball, et d’autres qui profitent du moment présent avec des amis », estime-t-elle.

M. Demers affirme que l’endroit vise l’expérience client en général. « Notre slogan “plus que du baseball” prend tout son sens au stade », explique-t-il.