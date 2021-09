Beauport-Limoilou: «Tout est possible», dit Alupa Clarke

Dans l’une des circonscriptions les plus chaudes du Québec, Beauport-Limoilou, le candidat conservateur Alupa Clarke ne voulait rien tenir pour acquis en début de soirée lundi.

M. Clarke tente un retour après avoir été chassé par la bloquiste Julie Vignola en 2019, par un déficit de près de 2000 voix. Les libéraux entretiennent aussi beaucoup d’espoir en présentant la vedette du milieu syndical Ann Gingras.

«Ça fait deux ans que je prépare mon retour. Ça fait cinq mois que je fais campagne à temps plein. J’ai appelé 4000 citoyens du 15 avril au 15 juillet et ça fait deux mois que je fais du porte-à-porte sans arrêt tous les soirs. J’ai une petite avance depuis quelques jours, je crois à la victoire, mais tout est possible», a confié le conservateur au Journal, vers 20 h.

«Beauport-Limoilou, c’est un comté complexe, on le sait. Il y a différentes composantes, différentes parties, différents candidats. C’est un comté très difficile à remporter pour quiconque, mais mon coeur est là depuis sept ans sur le terrain. Mon plus grand accomplissement, c’est que les gens me connaissent.»

Véritable lutte à trois, Beauport-Limoilou est l’un des endroits où l’issue est la plus difficile à prédire.

La circonscription, l’une des plus pauvres au Canada, a l’habitude de changer d’allégeance, et a d’ailleurs vu passer 5 députés de 3 partis différents depuis sa fondation en 2003.

La population est divisée quant au projet de troisième lien et son financement éventuel par le gouvernement fédéral, qui est devenu un enjeu électoral pendant la campagne.

Mme Vignola, une ancienne enseignante au secondaire de 44 ans, tente pour sa part d’obtenir un deuxième mandat consécutif, ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’a réussi à accomplir à l’exception de l’ancienne députée conservatrice Sylvie Boucher (élue en 2006 et en 2008).

Sa campagne s’est articulée autour des propositions de son parti pour l’environnement, les familles, les aînés, les transferts en santé au Québec et pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre.

Chez les libéraux, Ann Gingras est venue brouiller les cartes. La présidente pendant 22 ans du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches s’est présentée comme «la seule option progressiste qui peut contrer les conservateurs» et a misé sur son expérience dans la défense des travailleurs.

Elle a essayé de séduire la classe moyenne et a fait siens les engagements libéraux comme la création de logements abordables, les investissements dans les garderies et la sensibilité pour l’environnement.