Comment réaliser enfin mes objectifs de vie?

Je dépasse le milieu de la quarantaine et je me considère comme une ratée. Non pas que je n’ai pas essayé d’être autre chose, mais on dirait que je frappe toujours le même mur qui me ramène à mon point de départ. Et je pourrais facilement vous lister tout ce qui a fait défaut dans ma vie à ce jour pour vous le prouver.

Le dernier de mes ratages fut causé par la pandémie alors que je m’engageais, avec deux amies, dans une petite entreprise dans le milieu de la mode. Je vous épargne les détails de l’affaire pour ne pas vous ennuyer, mais je signale que c’était la troisième entreprise à laquelle il fallait que je mette la clé dans la porte avant même qu’elle ait pris son envol.

Vous allez peut-être me dire que je ne suis pas faite pour les affaires, et je vous répondrai que je ne le suis pas plus pour le neuf à cinq pour avoir déjà essayé et m’y être ennuyée à mourir. Pendant ce temps-là, la vie passe et je végète. Je n’ai pas de conjoint, pas d’enfants, je suis toujours en location pour me loger et ma mère refuse désormais d’investir dans mes projets. Heureusement qu’il y avait la PCU pendant la pandémie ! Mais un jour ça va finir et tout sera à recommencer.

Qu’est-ce que ça prend pour qu’un projet soit enfin réaliste et réalisable ? On nous dit que les erreurs forment la jeunesse, mais je suis de moins en moins jeune, et il me semble que je devrais être formée. Qu’est-ce ça prend que je n’ai pas pour réussir en affaire ?

T. S-D.

Je ne peux pas deviner ce que vous avez ou n’avez pas pour réussir en affaire puisque je ne vous connais pas. Mais je peux vous donner certains points d’ancrage qui pourront vous guider dans l’élaboration d’un futur projet, car il semble que si vous vous imposez de répondre à ces cinq critères, vous allez pouvoir prendre une décision éclairée.

Il faut que votre projet soit SMART pour vous assurer du maximum de chances de le réussir. S : que le projet soit spécifique. M : qu’il soit mesurable. A : atteignable. R : qu’il soit réaliste. Et finalement T : temporellement défini. Si ça achoppe sur l’un ou l’autre point, les chances de réussite s’amenuisent d’autant.