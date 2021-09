FAUBERT, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Lise Faubert, épouse de monsieur Raymond Villeneuve, fille de feu dame Lucille Fortin et de feu monsieur Armand Faubert. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale mercredi 22 septembre 2021 de 13h30 à 14h30. Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil son époux, les membres des famille Faubert et Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Micheline Faubert et feu GinetteFaubert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca.