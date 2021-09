Du gin d’ici pour les Chinois

Il n’y a pas que les Québécois qui ont eu des coups de cœur, ces derniers mois, pour les produits d’ici. La Distillerie des Appalaches, qui a vu le jour il y a seulement trois ans, commercialisera l’un de ses gins en Chine dès la fin de l’année.

« Les Chinois commencent à s’ouvrir à l’international [pour les spiritueux] et ce sont les produits un peu plus traditionnels qui les attirent », explique Dave Ricard, président et fondateur. « Le baijiu, qui est un alcool typique en Chine, était bu de façon traditionnelle depuis des centaines d’années », poursuit-il.

Ce dernier ne le cache pas, il s’agit d’un coup de circuit en affaires pour son entreprise. On peut même dire un Grand Chelem, comme on dit au baseball, car le marché chinois pourrait forcer la compagnie lévisienne à « doubler et voire même tripler » sa superficie de production si la réponse est positive.

Pour cette année, c’est un conteneur de 12 000 bouteilles de Kepler dry gin, un produit qui a raflé deux médailles d’or au Gin Masters de Londres, qui prendra la mer en direction de la Chine. La première commande partira en novembre et le spiritueux sera disponible à temps pour le Nouvel An.

La Distillerie des Appalaches a actuellement un contrat de deux ans avec son distributeur chinois Kunming Department Store Group. Les conteneurs en 2022 devraient contenir environ 15 000 bouteilles chacun.

C’est dans la ville de Kunming, qui compte plus de 6 millions d’habitants, que seront vendues les premières bouteilles de Kepler dry gin.

« Notre distributeur a confiance que le marché va bien répondre. Ils ont déjà réalisé des tests. [...] On s’attend à livrer entre 45 000 et 60 000 bouteilles par année », avance au Journal M. Ricard. « Si l’engouement est présent, ils souhaitent aller dans d’autres régions. C’est énorme pour nous », ajoute-t-il.

100 000 bouteilles

Notamment en raison de l’engouement des Québécois pour les produits d’ici, Distillerie des Appalaches prévoit produire un total de 100 000 bouteilles de ses cinq différents produits cette année. Quatre sont liés au gin, dont un sans alcool. La compagnie offre aussi un spiritueux à l’érable.

Ces produits sont disponibles sur les tablettes de la Société des alcools du Québec depuis 2019. Pour le gin Alphonse, qui est désalcoolisé, Distillerie des Appalaches a récemment également signé un contrat avec Metro. Il sera offert chez le géant de l’alimentation dès octobre.

Un petit nouveau viendra s’ajouter prochainement à cette liste. L’entreprise travaille actuellement sur une liqueur d’Amaretto.

Ontario et États-Unis

En plus de la Chine, la direction souhaite également déployer ses marques du côté des États-Unis et de l’Ontario. Une entente a été signée avec un important importateur américain de spiritueux, et des discussions sont en cours avec la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO).

M. Ricard espère offrir ses produits au pays de l’Oncle Sam dès 2022. Pour le marché de l’Ontario, l’homme d’affaires, qui a travaillé chez IPL et Maibec avant de plonger dans le monde de l’alcool, vise la fin 2022 ou 2023.

« Avec la COVID-19, le marché américain a fermé. Ils sont devenus très protectionnistes. C’est pourquoi nous avons regardé pour d’autres marchés », explique le président. « Là, il y a deux chaînes de liquor store aux États-Unis qui aimeraient obtenir nos produits. [...] On vise en priorité les marchés du New Jersey, de New York, de la Floride et de la Californie », dit-il.

M. Ricard et son associé Kevin Pelletier, qui se spécialise surtout dans le secteur du sirop d’érable, ont injecté 1,3 million $ depuis la création de l’entreprise. Elle compte, pour le moment, quatre travailleurs.

Distillerie des Appalaches

5 produits, dont quatre liés au gin

Usine : Lévis

Production de 100 000 bouteilles cette année

bouteilles cette année Première commande vers la Chine : 12 000 bouteilles de Kepler dry gin

